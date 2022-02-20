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Крепкие напитки хлынули на мировые рынки. За границей активно покупают российские водку, виски, коньяк, настойки. Больше всего пьют в европейских странах и бывших республиках СССР. Об экономических перспективах горячительного — в материале РИА Новости.

В прошлом году Россия продала почти три миллиона декалитров крепкого алкоголя на 195 миллионов долларов — на 20 процентов больше, чем в 2020-м, подсчитали в "Агроэкспорте" при Минсельхозе.

Традиционно львиная доля экспорта — водка (160 миллионов долларов). Производители отыграли падение из-за пандемии: по данным Федеральной таможенной службы, в 2020-м поставки сократились на семь процентов.

"Возможно, рост дополнительно вызван тем, что британские и шведские бренды подорожали сильнее российских", — уточняет Сергей Черников, доцент экономического факультета РУДН.

Также пользовались спросом российский виски, коньяк, бренди. В два с половиной раза, почти до трех миллионов долларов, увеличился экспорт джина и можжевеловых настоек.

Отечественный крепкий алкоголь отправляли в 75 стран. Больше всего — в Европу. Так, поставки в Латвию увеличились на 51 процент в натуральном выражении. В Германию — на четверть. Кроме того, среди основных импортеров — Украина и Казахстан.

Существенно нарастили продажи в Китай (на 66 процентов), Азербайджан и Венгрию (62), Грузию (32), Вьетнам (втрое), Узбекистан (в 2,7 раза).

Это в первую очередь результат ослабления ковидных ограничений. Туристы вернулись в страны бывшего СССР, где всегда был высокий спрос на российский алкоголь.

"Восстанавливается и ресторанный сектор. Вообще рост заметный, но к доковидному уровню еще не вернулись", — отмечает Сергей Черников.

В 2020-м глобальный рынок крепких напитков сократился на 8,7 процента — по данным исследовательской компании Euromonitor International. В 2021-м — плюс три процента. По оценкам аналитиков, показатели превысят доковидные значения лишь в 2023-м.

На биржах выделяют так называемые греховные акции — сомнительные для инвесторов. Это ценные бумаги производителей алкоголя, табачных изделий, индустрии азартных игр. Одни считают их выгодными. Другие — избегают по этическим соображениям.

"Но, как показывает практика, чем сложнее в мире политическая ситуация, тем больше спиртного покупают", — указывает финансовый аналитик Андрей Плотников. Например, акции холдинга LVMH, владеющего, помимо Louis Vuitton, такими брендами, как Hennessy (коньяк) и Moët (шампанское), с 2008-го принесли инвесторам 1300 процентов прибыли за 13 лет.

"Потребление крепкого алкоголя в этом году вырастет на восемь процентов. Соответственно, отечественный экспорт прибавит еще три-четыре", — прогнозирует собеседник РИА Новости.

Россия на этом рынке вовсе не лидер. Хотя в мире популярны марки, которые воспринимаются как русские.

Например, "Русский стандарт", начавший международную экспансию двадцать лет назад, сейчас представлен в 86 странах. Не отстает и Beluga Group. Согласно целевым операционным показателям, через два года доля экспорта холдинга должна вырасти до 13 процентов против девяти в 2020-м.

"Грамотное продвижение отечественных марок, их участие в международных выставках и мероприятиях будут способствовать дальнейшему увеличению поставок российской водки", — полагает Игорь Веретенников, эксперт инвестиционно-консалтинговой компании DoFin.ru.

В Союзе производителей алкогольной продукции потенциал экспорта сорокаградусной оценивают в полмиллиарда долларов. Ожидается, что положительная динамика сохранится во всех категориях.

У мирового водочного рынка есть особенность — десять "пьющих стран", главных потребителей. В денежном выражении на первом месте США — 39 процентов (у России — 24, Польши — 11). В натуральном — лидирует Россия (145 миллионов декалитров, у США — 40 миллионов).

Примерно 20 процентов выпускаемой в мире сорокаградусной потребляют на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Германии, Англии, Румынии и Узбекистане. Причем из десяти "пьющих стран" пять — бывшие советские республики.

По мнению экспертов, в ближайшие годы этот список вряд ли изменится. Культурные традиции, в том числе потребления спиртного, меняются очень медленно.

С ценами иначе. Аналитики предсказывают подорожание крепких напитков на российском рынке. С шестого февраля уже повысили минимальную стоимость алкоголя отечественного производства: пол-литра водки — 261 рубль вместо 243 рублей, коньяк — 480 (было 446).

На самом деле компании переписывали ценники уже с ноября. Объясняли выросшими издержками на бутылки, этикетки и логистику. Водку дешевле 300, а коньяк — 600 в магазинах не найти.

Аналитики предупреждают: тенденция сохранится. Но чем дороже товар, тем труднее его продавать. Появится больше желающих выпускать нелегальный, подешевле. К слову, спрос на такую продукцию повышается. Более четверти крепкого алкоголя в стране — контрафакт, подсчитали в Высшей школе экономики.

Поэтому, как отмечают аналитики и сами игроки рынка, государству следует тщательно контролировать все производство.

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