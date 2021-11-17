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За год более 1000 людей с ограниченными возможностями здоровья нашли работу, обратившись в службу занятости региона

17 ноября 2021 18:51
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Это почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

В Самарской области более половины людей с ограниченными возможностями здоровья, которые обратились в службу занятости населения, нашли работу. Это почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

Эти показатели – яркий пример решения в регионе вопросов трудоустройства такой категории людей. 

С помощью службы занятости нашел себе работу житель Новокуйбышевска Владимир Леньков. Владимир Александрович перенес тяжелое заболевание и получил инвалидность третьей группы. Признается, опасался, что не найдет себе подходящую работу. Тем не менее обратился за помощью в центр занятости Новокуйбышевска.

«В центре занятости оказались доброжелательные люди, – рассказывает Владимир. – У меня были ограничения, вызванные заболеванием, и при выборе вакансии это обстоятельство было учтено. Я обратился за помощью, и очень быстро был трудоустроен. Теперь монтирую системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации на частном предприятии. Вполне подходящая работа и коллектив дружелюбный».

Главный бухгалтер ООО «Новокс» Лидия Зубрилина подчеркивает, что в поиске специалистов на имеющиеся вакансии очень помогает сотрудничество с местным центром занятости населения, в том числе и на квотируемые места для инвалидов.

«Владимир Леньков стал нашим сотрудником благодаря такому сотрудничеству, - говорит представитель фирмы. – И нужно сказать, с первых дней он показал себя с самой лучшей стороны. Наша организация на рынке Новокуйбышевска работает более 20 лет, и общий язык со службой занятости мы нашли практически сразу с момента нашего основания».

Сам Владимир Леньков теперь другими глазами смотрит на те проблемы со здоровьем, с которыми ему пришлось столкнуться. Он убедился на собственном примере, что на современном рынке труда и человек с инвалидностью может найти свое место.

 

Фото:   Департамент информационной политики СО

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