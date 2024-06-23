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Юрист предупредил о риске получения штрафа за шумное поведение на даче

23 июня 2024 12:58
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Юрист предупредил о риске получения штрафа за шумное поведение на даче

Установленные нормы уровня шума требуется соблюдать не только в городе, но и на дачных участках, а при нарушении правил тишины можно получить штраф. Об этом 23 июня в беседе с RT рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«Дачники убеждены: если участок находится вне пределов города, то они фактически могут делать за своим забором всё что угодно. Многие соседские конфликты связаны в том числе с громкой музыкой поздним вечером или проведением шумных работ», — сказал он.

Виноградов отметил, что в каждом регионе России действует свой закон о тишине и его необходимо соблюдать. Например, в рабочие дни с 21:00 до 8:00 и в выходные с 22:00 до 10:00 в Московской и Ленинградской областях запрещено устраивать шумные дискотеки или проводить работы, в которые вовлечены излишне громкие инструменты. А за нарушение этих правил можно понести наказание.

«Лай, вой собаки в ночное время могут повлечь предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей», — отметил он.

Более того, эксперт добавил, что запреты распространяются и на сигнализацию автомобиля, пишут "Известия".

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