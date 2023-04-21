Юным жителям региона рассказали об опасности экстремизма и терроризма

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В рамках профилактического мероприятия «Твой выбор» на территории Самарской области сотрудники полиции совместно с представителями Общественных советов при территориальных органах внутренних дел провели профилактические встречи с учащимися образовательных школ региона. Цель подобных мероприятий – предотвращение вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую деятельность, противодействие проникновению в подростковую среду информации, пропагандирующей насилие, а также предотвращение и профилактика преступлений и иных правонарушений со стороны подростков.

В Тольятти, Сызрани, Сергеевском и Кинель-Черкасском районах полицейские и общественники провели профилактические встречи со школьниками. Мероприятия прошли в формате диалога. Учащимся разъяснили понятия «экстремизм» и «терроризм», рассказали о требованиях российского законодательства в области противодействия экстремистской и террористической деятельности, об ответственности за участие в незаконных, публичных мероприятиях. Кроме того, общественники порекомендовали подросткам проявлять осторожность при общении в социальных сетях, критически оценивать полученную информацию и не поддаваться на провокации.

Также, во время познавательных уроков полицейские проинструктировали юных участников мероприятия, что необходимо внимательно относиться к личным вещам, не общаться с незнакомцами и обо всех подозрительных людях, предметах, обязательно информировать взрослых. Кроме того, разъяснили последствия и ответственность за ложные сообщения в полицию об актах терроризма.

В свою очередь ребята задавали множество вопросов, на которые получили исчерпывающие ответы полицейских и общественников.

Подобные профилактические мероприятия на территории Самарской области будут продолжены.