Юным жителям региона рассказали об опасности экстремизма и терроризма

Я нашел ошибку
Главные новости:
Солисты порадовали зрителей живым исполнением известных романсов, эстрадных песен разных лет, оригинальных инструментальных произведений и любимой русской песни.
«Песни для души» исполнили солисты Волжского русского народного хора
Объявлен желтый уровень опасности.
 В большинстве районов Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
Принято решение пригласить все команды 1/4 в следующий этап.
КВН: 20 апреля в КРЦ «Звезда» состоялась третья 1/4 лиги «Молодой специалист»
В турнире примут участие около 300 юных спортсменов Самарской области.
24 апреля состоится открытие детского футбольного турнира памяти сотрудников ОВД, погибших при выполнении служебных обязанностей
Самарскую область на олимпиаде будет представлять делегация из 15 обучающихся. Все они являются победителями муниципальных и региональных отборочных туров олимпиады.
Новости ПФО: Пермь принимает главное интеллектуальное соревнование Приволжья среди школьников
Проведено 10 экскурсий для учеников 6-11-х классов школ, студентов Самарского Политеха и воспитанников центра «Ровесник».
В ОДК-Кузнецов подвели итоги «Недели без турникетов»
Свои таланты и дарования участники конкурса могли продемонстрировать в семи номинациях.
Самарские росгвардейцы  отличились на окружном этапе конкурса «Солдаты антитеррора»
Правительство РФ отказалось возвращать летнее время
Правительство РФ отказалось возвращать летнее время
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.62
-0.03
EUR 89.46
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском областном госпитале для ветеранов войн открыли бюст заслуженного врача России Олега Яковлева
На стадионе «Солидарность Самара Арена» откроют сезон Юношеской футбольной лиги Приволжье
Самарский зоопарк приглашает на мероприятие Международный день Земли
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Юным жителям региона рассказали об опасности экстремизма и терроризма

21 апреля 2023 11:52
113
Юным жителям региона рассказали об опасности экстремизма и терроризма

 

В рамках профилактического мероприятия «Твой выбор» на территории Самарской области сотрудники полиции совместно с представителями Общественных советов при территориальных органах внутренних дел провели профилактические встречи с учащимися образовательных школ региона. Цель подобных мероприятий – предотвращение вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую деятельность, противодействие проникновению в подростковую среду информации, пропагандирующей насилие, а также предотвращение и профилактика преступлений и иных правонарушений со стороны подростков.

В Тольятти, Сызрани, Сергеевском и Кинель-Черкасском районах полицейские и общественники провели профилактические встречи со школьниками. Мероприятия прошли в формате диалога. Учащимся разъяснили понятия «экстремизм» и «терроризм», рассказали о требованиях российского законодательства в области противодействия экстремистской и террористической деятельности, об ответственности за участие в незаконных, публичных мероприятиях. Кроме того, общественники порекомендовали подросткам проявлять осторожность при общении в социальных сетях, критически оценивать полученную информацию и не поддаваться на провокации.

Также, во время познавательных уроков полицейские проинструктировали юных участников мероприятия, что необходимо внимательно относиться к личным вещам, не общаться с незнакомцами и обо всех подозрительных людях, предметах, обязательно информировать взрослых. Кроме того, разъяснили последствия и ответственность за ложные сообщения в полицию об актах терроризма.

В свою очередь ребята задавали множество вопросов, на которые получили исчерпывающие ответы полицейских и общественников.

Подобные профилактические мероприятия на территории Самарской области будут продолжены.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Временно поменялось расписание пригородных поездов на участке Мирная – Самара – Сызрань
21 апреля 2023  13:52
Временно поменялось расписание пригородных поездов на участке Мирная – Самара – Сызрань
69
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День местного самоуправления
21 апреля 2023  11:09
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День местного самоуправления
131
В Самарской области стартовал региональный этап мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству 
20 апреля 2023  14:05
В Самарской области стартовал региональный этап мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству 
867
В Самаре бронирование путевок в детские лагеря переносится на 24, 25 и 26 апреля
20 апреля 2023  12:33
В Самаре бронирование путевок в детские лагеря переносится на 24, 25 и 26 апреля
332
Минтруд напомнил россиянам о выходных днях в мае
20 апреля 2023  11:58
Минтруд напомнил россиянам о выходных днях в мае
312
Весь список