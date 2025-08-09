Юбилейный фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» состоится в Струковском саду Самары

174

Х фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» состоится в Струковском саду Самары 16–17 августа. Юбилейный фестиваль пройдет при поддержке Правительства Самарской области и соберет лучших представителей уличного искусства страны -более 45 коллективов различных жанров и направлений со всей России, танцевальные коллективы - и подарит зрителям незабываемые впечатления. 0+



Фестивальные выступления будут проходить на четырех площадках с 14.00 до 22.00. Яркое событие фестиваля - карнавальное шествие состоится 16 августа в 17:00 и объединит уличных артистов и самарских зрителей, которые единым строем дадут праздничный старт фестивалю.



На фестивале можно будет увидеть премьеру спектакля «Заповедная». Показы пройдут 16 и 17 августа в 21:00. Напомним, уличный театр «Пластилиновый дождь» стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив и представит новый невероятно масштабный спектакль по мотивам легенд Жигулёвских гор.



Также в программе фестиваля различные мероприятия, которые можно посетить всей семьей:

- Театральные представления и мастер-классы;

- Ярмарка изделий ручной работы;

- Танцевальные перформансы и инсталляции;

- Концерты музыкальных групп и выступление уличных музыкантов.

Фото: минкульт СО