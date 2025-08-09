Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +15, +17°С, днем +23, +25°С.
10 августа в регионе кратковременный дождь, возможна гроза, до +26°С
Алексей проехал 55 стран мира и первым побывал на всех крайних точках России.
В музее Алабина состоится встреча с автором популярного блога "Путешествия со смыслом" Алексеем Жирухиным
Фестиваль соберет лучших представителей уличного искусства страны - более 45 коллективов различных жанров и направлений со всей России, танцевальные коллективы - и подарит зрителям незабываемые впечатления.
Юбилейный фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» состоится в Струковском саду Самары
Техническая готовность объекта на данный момент - 60%.
Андрей Орлов проконтролировал качество ремонтных работ поликлинического отделения №3 в посёлке Мирный
Сегодня, 9 августа, в День физкультурника, в Самарской области работает Министр спорта РФ, Президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. 
Самарский губернатор и глава Минспорта России обсудили подготовку региона к форуму «Россия — спортивная держава»
В церемонии приняли участие Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
В Самаре во Дворце спорта состоялась церемония вручения ведомственных наград Минспорта России, удостоверений и почетных знаков «Мастер спорта России»
Народный артист Иван Краско скончался после продолжительной болезни
Народный артист Иван Краско скончался после продолжительной болезни
В Кремле подтвердили достижение договоренности о встрече на Аляске Путина и Трампа
В Кремле подтвердили достижение договоренности о встрече на Аляске Путина и Трампа
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.78
0.4
EUR 92.88
0.22
Юбилейный фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» состоится в Струковском саду Самары

9 августа 2025 15:44
174
Фестиваль соберет лучших представителей уличного искусства страны - более 45 коллективов различных жанров и направлений со всей России, танцевальные коллективы - и подарит зрителям незабываемые впечатления.

Х фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» состоится в Струковском саду Самары 16–17 августа. Юбилейный фестиваль пройдет при поддержке Правительства Самарской области и соберет лучших представителей уличного искусства страны -более 45 коллективов различных жанров и направлений со всей России, танцевальные коллективы - и подарит зрителям незабываемые впечатления.   0+

Фестивальные выступления будут проходить на четырех площадках с 14.00 до 22.00. Яркое событие фестиваля - карнавальное шествие состоится 16 августа в 17:00 и объединит уличных артистов и самарских зрителей, которые единым строем дадут праздничный старт фестивалю.

На фестивале можно будет увидеть премьеру спектакля «Заповедная». Показы пройдут 16 и 17 августа в 21:00. Напомним, уличный театр «Пластилиновый дождь» стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив и представит новый невероятно масштабный спектакль по мотивам легенд Жигулёвских гор.

Также в программе фестиваля различные мероприятия, которые можно посетить всей семьей:
- Театральные представления и мастер-классы;
- Ярмарка изделий ручной работы;
- Танцевальные перформансы и инсталляции;
- Концерты музыкальных групп и выступление уличных музыкантов.

 

Фото:  минкульт СО

Теги: Самара

