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Юбилейный "Фестиваль 404" состоится в Самаре 25-26 сентября

13 сентября 2021 12:51
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Юбилейный Фестиваль 404 состоится в Самаре 25-26 сентября

25 сентября в Самаре уже в десятый раз стартует легендарный фестиваль интернет-деятелей 404fest. Крупнейшее событие отрасли организует Mercury Development – IT-компания, приложениями которой пользуются во всем мире.

Фестиваль направлен на популяризацию IT-профессий, привлечения внимания к передовым digital-проектам в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» и его региональной составляющей «Кадры для цифровой экономики». По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в 2018 году было решено возродить фестиваль после трехлетнего перерыва. Если первое мероприятие в 2010 году собрало около 200 человек, то в 2019 году 404fest посетили уже 1500 человек, а с докладами выступили представители более 60 компаний России и зарубежья.

На фестиваль ожидают более 1500 участников со всей России и ближнего зарубежья. В программе этого года уже заявлены: дизайнер и блогер Артемий Лебедев, продуктовый и информационный дизайнер Илья Бирман, техлид Microsoft Norway Максим Сальников, дизайн-директор Райффайзенбанка Юрий Ветров, дизайн-директор Финтеха в Озоне Антон Шеин, CEO Мегаплана Сергей Козлов и еще более 60 топовых спикеров.

В разные годы на 404fest уже выступали Билл Бакстон, Илья Варламов, Валентин Петухов (Wylsacom), Покрас Лампас, Самвел Аветисян, Фридтьеф Детцнер, Анатолий Вассерман, Кураж Бамбей и другие.

Доклады без воды и рекламы, знакомства и нетворкинг, незабываемая афтерпати и красочные волжские закаты. Лучшие IT-специалисты и собственники бизнеса соберутся под одной крышей, чтобы поделиться опытом и обсудить развитие индустрии. В 2 дня насыщенной программы вместились 10 тематических секций и не нашлось места ни одной скучной теме. Дизайн, мобильная и веб-разработка, управление проектами и продуктами, PR и маркетинг, бизнес – вам захочется успеть побывать везде, - уверяют организаторы фестиваля.

- Такие яркие и самобытные отраслевые события, как «Фестиваль 404», играют важную роль в создании комфортной среды для развития IT-отрасли в регионе, работают на то, чтобы Самара стала центром притяжения для профессионалов диджитал-индустрии, - отмечают в департаменте информтехнологий и связи Самарской области, который выступает соорганизатором фестиваля.

- Фестиваль уже стал во многом легендарным, первые его участники, которые приходили в статусе студентов и школьников, сегодня уже заявлены на мероприятие как директоры или топ-менеджеры крупных международных IT-компаний. К нам приезжают не только из регионов России, но и из разных уголков мира – это ведущие представители мировых IT-гигантов, таких как Apple, Facebook, Microsoft, - сообщил директор по развитию компании Mercury Development Евгений Демьяненко.

Фестиваль успел стать лауреатом всероссийской премии «Премия Рунета» в номинации «Наука и образование» и получить премию от журнала СМР.Собака.ru в номинации «Команда». 

 

Теги: 404 IT В центре внимания фестиваль

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