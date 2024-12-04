Ёлки желаний, установлены по всей Самарской области

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В Самарской области вот уже на протяжении 19 лет проводится ежегодная благотворительная акция «Елка желаний».



Ёлки желаний, установленные по всей Самарской области, украшаются новогодними открытками с пожеланиями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей, чьи папы принимают участие в специальной военной операции. Каждый из этих ребят пишет письмо Деду Морозу, в котором рассказывает о том, что именно хочет найти под новогодней ёлкой.



Уже пятый год получателями новогодних подарков станут не только дети, но и граждане старшего поколения 60+, нуждающиеся в помощи и заботе.



В акции приняли участие более 36 тысяч неравнодушных жителей Самарской области, которые подарили радость и веру в новогоднее чудо более, чем 30 тысячам детей.



В этом году Акция «Ёлка желаний» пройдет во всех муниципальных образованиях региона. Свои пожелания напишут более 4 тысяч юных жителей губернии, а также пожилые люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Стать волшебником и исполнить мечту ребенка или одинокого пожилого человека может каждый! Для этого достаточно найти ближайший адрес, где стоит «Ёлка желаний», снять с неё открытку.



Размещение «Ёлок желаний» с пожеланиями пожилых граждан в возрасте 60+, особо нуждающихся в помощи, организовано в отделениях комплексных центров социального обслуживания населения.



Время проведения акции по различным муниципальным образованиям указано в приложенном списке с адресами, который размещен на сайте министерства: vk.cc/cFD1IC.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области