Я нашел ошибку
Главные новости:
Тарифы разделились на три диапазона.
В губернии установлены тарифы на электроэнергию для населения на 2025 год
В продолжение футбольной темы Вячеслав Федорищев отметил высокий уровень футбола, который показали КС в матче с "Зенитом".
Вячеслав Федорищев в прямом эфире федерального канала ответил на главные вопросы о самарском футболе
Особое внимание полпред обратил на реализацию нацпроектов «Образование» и «Здравоохранение».
Вячеслав Федорищев принял участие в совещании под председательством Игоря Комарова
В Самаре ночью -2, -4°С, днем -1, -3°С. Местами гололедица.
5 декабря в регионе местами небольшой снег, до -6°С
В этот день, в культурно-развлекательном центре «Звезда» состоится патриотический концерт, посвященный подвигам, совершенным настоящими Героями.
В Самаре 9 декабря отметят День Героев Отечества
В конкурсном отборе приняли участие семьи ветеранов СВО из 80 регионов страны.
В Москве самарская семья ветерана СВО выиграла в номинации «Спортивная семья» премии «Семья Защитников Отечества»
Он отправился в путь по самарским трассам, пока без пассажиров.
Новый электробус «Генерал» вышел на обкатку в Самаре
Уже пятый год получателями новогодних подарков станут не только дети, но и граждане старшего поколения 60+, нуждающиеся в помощи и заботе.
Ёлки желаний, установлены по всей Самарской области
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 106.19
-0.99
EUR 112.02
-0.78
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«ЗИМ Галерея»: выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о феномене текстильного искусства
Заключительная лекция цикла «История советской комедии в трех лицах» пройдет в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Ёлки желаний, установлены по всей Самарской области

4 декабря 2024 15:26
145
Уже пятый год получателями новогодних подарков станут не только дети, но и граждане старшего поколения 60+, нуждающиеся в помощи и заботе.

В Самарской области вот уже на протяжении 19 лет проводится ежегодная благотворительная акция «Елка желаний».

Ёлки желаний, установленные по всей Самарской области, украшаются новогодними открытками с пожеланиями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей, чьи папы принимают участие в специальной военной операции. Каждый из этих ребят пишет письмо Деду Морозу, в котором рассказывает о том, что именно хочет найти под новогодней ёлкой.

Уже пятый год получателями новогодних подарков станут не только дети, но и граждане старшего поколения 60+, нуждающиеся в помощи и заботе.

В акции приняли участие более 36 тысяч неравнодушных жителей Самарской области, которые подарили радость и веру в новогоднее чудо более, чем 30 тысячам детей.

В этом году Акция «Ёлка желаний» пройдет во всех муниципальных образованиях региона. Свои пожелания напишут более 4 тысяч юных жителей губернии, а также пожилые люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Стать волшебником и исполнить мечту ребенка или одинокого пожилого человека может каждый! Для этого достаточно найти ближайший адрес, где стоит «Ёлка желаний», снять с неё открытку.

Размещение «Ёлок желаний» с пожеланиями пожилых граждан в возрасте 60+, особо нуждающихся в помощи, организовано в отделениях комплексных центров социального обслуживания населения.

Время проведения акции по различным муниципальным образованиям указано в приложенном списке с адресами, который размещен на сайте министерства: vk.cc/cFD1IC.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью -2, -4°С, днем -1, -3°С. Местами гололедица.
04 декабря 2024, 16:19
5 декабря в регионе местами небольшой снег, до -6°С
В Самаре ночью -2, -4°С, днем -1, -3°С. Местами гололедица. Экология
53
В этот день, в культурно-развлекательном центре «Звезда» состоится патриотический концерт, посвященный подвигам, совершенным настоящими Героями.
04 декабря 2024, 16:06
В Самаре 9 декабря отметят День Героев Отечества
В этот день, в культурно-развлекательном центре «Звезда» состоится патриотический концерт, посвященный подвигам, совершенным настоящими Героями. Общество
98
В конкурсном отборе приняли участие семьи ветеранов СВО из 80 регионов страны.
04 декабря 2024, 15:44
В Москве самарская семья ветерана СВО выиграла в номинации «Спортивная семья» премии «Семья Защитников Отечества»
В конкурсном отборе приняли участие семьи ветеранов СВО из 80 регионов страны. Общество
111
В центре внимания
Бывшего мусорного оператора Самарской области оштрафовали на 100 миллионов за картельный сговор
4 декабря 2024  13:10
Бывшего мусорного оператора Самарской области оштрафовали на 100 миллионов за картельный сговор
298
парки Самары начали подготавливать к Новому году
4 декабря 2024  10:16
Парки Самары начали подготавливать к Новому году
188
Перед заседанием СГД он в больнице навестил семиклассника, который накануне пострадал в результате школьного конфликта.
3 декабря 2024  18:19
Вячеслав Федорищев поднял вопрос миграционной политики на заседании Самарской Губдумы
463
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня Неизвестного солдата
3 декабря 2024  14:00
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня Неизвестного солдата
496
Губернатор Самарской области обратился к жителям региона по случаю Дня инвалидов
3 декабря 2024  13:57
Губернатор Самарской области обратился к жителям региона по случаю Дня инвалидов
494
Весь список