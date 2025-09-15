Я нашел ошибку
Теперь заявку можно подать до 25 сентября.
Продлен приём заявок в волонтёрский штаб форума «Россия – спортивная держава»
В губернии подвели итоги выборной кампании: «Единая Россия» подтвердила статус ведущей политической силы региона, получив 2777 мандатов из 2992.
Александр Фетисов: «Муниципальный депутат работает от жителей на расстоянии вытянутой руки»
За три дня работы в Струковском саду её посетителями стали более 7 тысяч человек, а участниками – 6 писателей из Москвы, Новосибирска и Ленинск-Кузнецкого, около 100 поэтов и прозаиков из Самары и региона, а также 12 местных и московских издательств. 
«Читающая Самара»: книжная ярмарка стала одной из площадок Дня города
Дачные строения и надворные постройки горели на площади 200 квадратных метров.
В поселке Алексеевка в СНТ «Труд Пенсионеров» горели дачные строения и надворные постройки
Ярким началом фестиваля стал масштабный парад-дефиле оркестров по улице Куйбышева.
Музыкальные коллективы Росгвардии выступили на всероссийском фестивале духовых оркестров в Самаре
На Крымской площади состоялось заключительное мероприятие.
В Самаре завершилась областная акция «Самарская область – наш дом»
Цифровой ID в МАХ — это аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать возраст, статус студента, многодетного родителя и многое другое.
МАХ в пилотном режиме запустил возможность создания Цифрового ID
Более 45 членов Союза художников России и мастеров декоративно-прикладного творчества представили свои работы и провели творческие мастер-классы для гостей. 
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» прошел в Самаре ко Дню города
Ярмарка кооперации МСП и крупных предприятий губернии пройдет на форуме «Промсалон»

15 сентября 2025 16:16
136
24 сентября на площадке форума «Промышленный салон» в выставочном центре «Экспо-Волга» состоится ярмарка коопераций крупных промышленных предприятий региона и субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес» приглашают поставщиков стать участниками деловой программы форума и провести встречи с предприятиями-заказчиками, которые презентуют перечень направлений необходимых закупок и проконсультируют по условиям участия в поставках в формате В2В.  

Значимость организации подобных встреч заказчиков и поставщиков неоднократно подчеркивал губернатор Вячеслав Федорищев. 

«Ярмарки кооперации помогают региональному бизнесу интегрироваться в цепочки поставок ведущих региональных и федеральных предприятий. А крупным промпредприятиям – найти надежных поставщиков из числа местных компаний. Мы видим, что это очень востребованный инструмент поддержки - только в 2024 году участниками таких ярмарок стали более 300 субъектов МСП», - отметил зампредседателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.  

Регистрация на участие в мероприятии открыта по ссылке

О своих потребностях в оборудовании, материалах, инструментах и услугах расскажут представители АО «Строммашина-Щит», Завод им. Тарасова, ПАО «ОДК-Кузнецов», АО «Металлист-Самара».

Подробно с потребностями предприятий можно ознакомиться по ссылке

Ярмарки кооперации проводятся в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

