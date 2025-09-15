Ярмарка кооперации МСП и крупных предприятий губернии пройдет на форуме «Промсалон»

136

24 сентября на площадке форума «Промышленный салон» в выставочном центре «Экспо-Волга» состоится ярмарка коопераций крупных промышленных предприятий региона и субъектов малого и среднего предпринимательства.

Областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес» приглашают поставщиков стать участниками деловой программы форума и провести встречи с предприятиями-заказчиками, которые презентуют перечень направлений необходимых закупок и проконсультируют по условиям участия в поставках в формате В2В.

Значимость организации подобных встреч заказчиков и поставщиков неоднократно подчеркивал губернатор Вячеслав Федорищев.

«Ярмарки кооперации помогают региональному бизнесу интегрироваться в цепочки поставок ведущих региональных и федеральных предприятий. А крупным промпредприятиям – найти надежных поставщиков из числа местных компаний. Мы видим, что это очень востребованный инструмент поддержки - только в 2024 году участниками таких ярмарок стали более 300 субъектов МСП», - отметил зампредседателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Регистрация на участие в мероприятии открыта по ссылке.

О своих потребностях в оборудовании, материалах, инструментах и услугах расскажут представители АО «Строммашина-Щит», Завод им. Тарасова, ПАО «ОДК-Кузнецов», АО «Металлист-Самара».

Подробно с потребностями предприятий можно ознакомиться по ссылке.

Ярмарки кооперации проводятся в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области