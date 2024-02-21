Яндекс Карты представили коктейли с характером Самары

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Яндекс Карты и самарские бары создали коктейли, вдохновлённые характером города. Их можно попробовать до 1 марта в рамках коктейльного фестиваля Russian Cocktail Week, который объединил почти 300 баров по всей России.

Каждый бар интерпретировал тему по-своему. Например, «Хокку» разработал коктейль Samara Forest с джином и еловым сиропом. «Рюмочка» и «Тати Номи», расположенные недалеко от пляжа, посвятили напитки курортной Самаре. А барный особняк «Посольство» придумал коктейль «Самара художественная» на джине и красном вермуте.

Всю информацию о фестивале и его участниках можно найти в Яндекс Картах. Достаточно кликнуть на поиск мест и адресов. А потом нажать кнопку «Коктейльная карта» или ввести «Российская коктейльная неделя». На карте появятся все бары-участники. Нажав на любой из них, можно посмотреть состав коктейльного сета и стоимость напитков, а также построить маршрут на транспорте или пешком.

Яндекс Карты помогают ориентироваться в городе и отвечают на повседневные вопросы пешеходов и водителей. В них всегда можно узнать актуальный маршрут общественного транспорта и посмотреть онлайн, где едет нужный трамвай, автобус или троллейбус. Также Карты прокладывают автомобильные маршруты с учётом пробок и дают подсказки во время движения, предупреждают о камерах, авариях и ремонтных работах. Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуется 90 миллионов человек.