В здании стадиона "Солидарность Самара Арена" временно разместили отдел ЗАГС Красноглинского района

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В связи с капитальным ремонтом, проводимым в помещении отдела ЗАГС Красноглинского района городского округа Самара управления ЗАГС Самарской области, с 13 сентября 2022 года прием граждан осуществляется в здании стадиона «Солидарность Самара Арена» по адресу:

443031, г. Самара, ул. Демократическая,

д. 57, Сектор D по следующему режиму работы:

- вторник, среда, пятница, суббота с 9.00 до 18.00,

перерыв для отдыха и питания с 13.00 до 14.00,

- санитарный день — последний четверг месяца,

- неприемные дни: по остальным четвергам месяца (в неприемные и санитарный дни государственная регистрация актов гражданского состояния и совершение других юридических значимых действий не производятся, за исключением государственной регистрации смерти, рождения мертворожденных детей и детей, умерших на первой неделе жизни),

выходные дни: воскресенье, понедельник.

В случае проведения спортивных и иных мероприятий на стадионе режим работы отдела ЗАГС может быть скорректирован, сообщает пресс-служба Управления ЗАГС СО.

Фото: пресс-служба Управления ЗАГС СО