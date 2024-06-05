Выставку «Россия» на ВДНХ в Москве 5 июня посетила 15-миллионная гостья из Ялты

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Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве 5 июня посетила 15-миллионная гостья — Наталия Корнеева из Ялты. Организаторы подарили женщине сертификат на семейное путешествие в Северную Осетию, пишут «Известия».

Юбилейная посетительница приехала на выставку вместе с супругом Антоном и двумя детьми — восьмилетним Ярославом и пятилетней Варварой. Они очень обрадовались подарку в кавказский регион, где в этом году отмечается сразу три знаменательные даты: 100-летие образования республики, 250-летие присоединения Осетии к России и 240 лет городу Владикавказу.

В путешествие входит экскурсия по историческому центру Владикавказа, мастер-класс по национальным танцам и приготовлению осетинских пирогов и поездка в Геналдонское ущелье, где в 2002 году сошел ледник Колка и установлена мемориальная табличка съемочной команде актера и режиссера Сергея Бодрова.

Кроме того, в программе — путешествие в Тагаурское и Куртатинское ущелья, архитектурно-этнографический комплекс «Даргавский некрополь», посещение старинной сторожевой башни Курта и Тага, экскурсия по руинам древнего города Цмити и Аланскому мужскому монастырю и поездки во многие другие знаковые места республики.

Первый заместитель полномочного представителя Северной Осетии при президенте РФ Тамерлан Дзасохов выразил надежду, что шестидневное путешествие навсегда останется в сердцах семьи Корнеевых, а воспоминания о ней буду греть их душу.