Выставка почтовых открыток и фотографий откроется в Самаре к 175-летию Самарской губернии

13 января в областной столице откроется выставка открыток и фотографий «Привет из Самары». Экспозиция объединит почтовые открытки и фотографии конца XIX — начала XX века из частной коллекции самарского краеведа и филокартиста Сергея Рудняева и будет приурочена к 175-летию со дня основания Самарской губернии.

На открытках и фотографиях, которые будут представлены на выставке, изображены городские улицы, набережные, парки, общественные здания, а также объекты, связанные с историей самарского судоходства. Об истории создания собрания и ценности представленных экспонатов в день открытия расскажет самарский коллекционер Сергей Рудняев.

Открытие выставки «Привет из Самары» состоится 13 января в 16:00 в театре для детей и молодежи «Мастерская» (ул. Чернореченская, 15), а для посещения она будет доступна до 2 февраля. Вход свободный.