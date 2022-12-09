Выставка новогодний «БазАрт» откроется в музее им. Алабина

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Выставка новогодний «БазАрт» откроется 16 декабря в музее им. Алабина. Елочные игрушки, сувениры, украшения, предметы интерьера, модная дизайнерская одежда от самарских брендов и ещё много изделий, согретых теплом человеческих рук. Самобытный мир авторского искусства мастеров и дизайнеров Самарского региона, возможность приобрести оригинальные новогодние подарки для себя и своих близких и попробовать себя в роли ремесленника.

Посетители выставки «БазАрт» смогут приобрести новогодние подарки для себя и своих близких, такие, которые вряд ли увидишь у кого-либо еще. Созданные воображением талантливых ремесленников и дизайнеров елочные игрушки, сувениры, украшения, предметы интерьера, одежда и ещё много других изделий ручной работы.

Организаторы выставки-ярмарки подготовили большую культурно-развлекательную программу: мастер-классы, лектории, беспроигрышная лотерея и многое другое.

Праздничное настроение посетителям ярмарки создаст иммерсивное шоу «Вязаное рождество» от художника по костюмам, художественного руководителя пластического театра «Fantasy», основатель проекта «Костюмерная №1», члена Союза Дизайнеров России Урсулы Берг.

Организует и проводит выставку-ярмарку Агентство социокультурных технологий и Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина при поддержке министерства культуры Самарской области.

В программе открытия: выступление почетных гостей, торжественная церемония награждения мастеров, которым в соответствии распоряжением министра культуры Самарской области присвоены звания «Мастер народных художественных ремесел и промыслов Самарской области», «Мастер декоративно-прикладного искусства Самарской области», мастеров – лауреатов VIII Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России», музыкальный подарок от самодеятельных творческих коллективов Самарского региона.

Время работы выставки-ярмарки: 16 декабря с 10:00 до 20:00, 17 и 18 декабря с 10:00 до 18:00.

Место проведения: Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина (г. Самара, ул. Ленинская, 142).

Вход бесплатный.

Полная программа выставки-ярмарки с расписанием мастер-классов и лекториев в официальной группе проекта.

Фото: минкульт СО