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Выпускники пилотной для региона школы креативных индустрий презентовали дипломные проекты

27 мая 2024 21:26
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Выпускники продемонстрировали свои знания перед родителями и почетными гостями.

Ирина Калягина, министр культуры Самарской области, приняла участие в презентации дипломных проектов выпускников Школы креативных индустрий (ШКИ) в Кинеле.

Выпускники пилотной для региона ШКИ продемонстрировали свои знания перед родителями и почетными гостями. Свидетельства об окончании обучения получили 29 выпускников, обучающихся по 4 направлениям: фото- и видеопроизводство, анимация, графический дизайн, звукорежиссура. Двое выпускников в 2024 году поступают в вузы по этим направлениям.

«Это наш первый выпуск Школы креативных индустрий. Два года назад мы открыли в Кинеле первую в регионе такую школу. Я хочу поблагодарить главу города Прокудина Александра Алексеевича за поддержку проекта и активное участие в его работе. Педагоги и ребята – большие молодцы! Сегодня мы видим прекрасный результат. Очень важно, чтобы ребята имели возможность познавать новые профессии, осваивать новые компетенции. Для кого то, обучение позволит выбрать будущую профессию, или полученные умения станут увлечением на всю жизнь. Креативный человек – человек, который мыслит нестандартно, необычно, безусловно, очень востребован в самых разных отраслях нашей страны»,– отметила Ирина Калягина.

Школы креативных индустрий, которые открываются при поддержке федерального проекта «Придумано в России» – это современные образовательные пространства с обширной профильной технической базой, где предусмотрены условия для творческого развития и реализации компетенций молодых людей в креативной сфере. На территории Самарской области работают две подобных школы — в Тольятти и в Кинеле.

Также в этот день Ирина Евгеньевна приняла участие в праздничном мероприятии — последнем звонке в школе № 9 г.о. Кинель и поздравила выпускников с окончанием школы. Позже прошло торжественное чествование юных патриотов в арт-центре Городского Дома культуры. Активистов и руководителей патриотических отрядов городского округа наградили памятными медалями и благодарственными письмами за участие в патриотическом проекте «Парад Памяти», посвященном военному параду 7 ноября 1941 года в «Запасной столице» городе Куйбышеве, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   пресс-служба минкульта СО

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