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Выпускники из Самары оценили трудности поиска работы на 6,5 балла

4 февраля 2025 12:44
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Выпускники из Самары оценили трудности поиска работы на 6,5 балла

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры приняли участие молодые специалисты 2022—2024 гг. выпуска из города.

Согласно данным Росстата, уровень безработицы в стране остается на рекордно низком уровне (2,3% по данным на ноябрь 2024 г.). Многие отрасли испытывают нехватку квалифицированных кадров. Конкуренция за рабочие места среди соискателей снижается.

Насколько сложно в таких условиях найти подходящую работу выпускникам вузов? Мы попросили выпускников 2022–2024 годов из Самары оценить трудности по шкале от 0 до 10 (где 0 — совершенно несложно, нет трудностей, а 10 — очень сложно, практически невозможно), и средний балл составил 6,5. При этом чем моложе выпускник, тем выше его оценки трудностей поиска работы. Выпускники 2022 года оценили сложность трудоустройства в 6,3 балла, а выпускники 2024 года — уже в 6,7 балла. Снижение уровня неуверенности у молодежи происходит по мере наработки трудового стажа. Именно отсутствие опыта выпускники назвали основной помехой при поиске работы (51%).

Что же еще мешает новоиспеченным специалистам при поиске подходящей работы? Каждый десятый участник опроса отметил, что был разочарован слишком низкими зарплатными предложениями на старте карьеры, каждый одиннадцатый — малым числом вакансий по специальности. Среди прочих проблем респонденты указали разочарование в профессии и графике работы, невозможность совмещения с дальнейшей учебой, а также непонимание, как составлять резюме и проходить собеседования.
 

Время проведения: 10 января — 3 февраля 2025 года

Теги: Опрос

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