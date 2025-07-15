Выпускникам вузов предложили запретить трудиться вне специальности

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Громкое заявление прозвучало на форуме «Университетское образование 2030»: ректор МГУ Виктор Садовничий предложил вносить в дипломы список разрешённых для выпускника профессий. Это заявление вызвало бурную реакцию не только в академическом сообществе.

По словам ректора, государство тратит ресурсы на подготовку специалистов, а выпускники уходят в другие сферы – например, айтишник становится фотографом, историк – баристой, а инженер – ландшафтным дизайнером. Садовничий считает это неправильным и предлагает ввести персонализированное ограничение профессий на основе полученной квалификации.

Эксперты, впрочем, уже назвали такую инициативу «новой формой крепостного права».

Предполагается, что при окончании вуза студенту в диплом будут вписаны разрешённые профессии, соответствующие его направлению подготовки. Работать вне этого списка, по сути, будет невозможно или, как минимум, юридически сложно. Как именно это будет реализовано – пока не уточняется.

Например, выпускник факультета журналистики не сможет пойти работать в маркетинг. Или медик, не сдавший определённые экзамены, не получит доступа к административной работе в частной клинике.

Подобный подход уже действует в некоторых странах, но чаще в узких сферах медицины или авиации, где во главе угла стоит вопрос о безопасности и сохранении жизни и здоровья людей. Однако массовое внедрение такого принципа во все профессии в стране – явление беспрецедентное, пишет АиФ-Урал.