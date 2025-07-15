Я нашел ошибку
Главные новости:
каждый третий житель Самары не любит съемку с использованием цифрового зума
Каждый третий житель Самары не любит съемку с использованием цифрового зума
Выпускникам вузов предложили запретить трудиться вне специальности
Выпускникам вузов предложили запретить трудиться вне специальности
Жителей и гостей Самарской области приглашают на пятый тольяттинский ретрофестиваль «Жигули»
Жителей и гостей Самарской области приглашают на пятый тольяттинский ретрофестиваль «Жигули»
В Самарской области за выходные 12-13 июля утонули семь человек
В Самарской области за выходные 12-13 июля утонули семь человек
Более километра канализационных сетей обследовали специалисты «РКС-Самара» в 2025 году с помощью робота-диагноста
Более километра канализационных сетей обследовали специалисты «РКС-Самара» в 2025 году с помощью робота-диагноста
Предпринимательскому сообществу Самарской области рассказали об изменениях законодательства в сфере земли и недвижимости
Предпринимательскому сообществу Самарской области рассказали об изменениях законодательства в сфере земли и недвижимости
СМИ: в Самаре обстреляли трамвай
СМИ: в Самаре обстреляли трамвай
Сегодня утром в Сергиевском районе горела крыша жилого дома
Сегодня утром в Сергиевском районе горела крыша жилого дома
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.37
0.48
EUR 91.77
0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской в «Заварке» организуют мастер-класс по созданию мозаики
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина»
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Фактура памяти»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Выпускникам вузов предложили запретить трудиться вне специальности

15 июля 2025 14:14
86
Выпускникам вузов предложили запретить трудиться вне специальности

Громкое заявление прозвучало на форуме «Университетское образование 2030»: ректор МГУ Виктор Садовничий предложил вносить в дипломы список разрешённых для выпускника профессий. Это заявление вызвало бурную реакцию не только в академическом сообществе.

По словам ректора, государство тратит ресурсы на подготовку специалистов, а выпускники уходят в другие сферы – например, айтишник становится фотографом, историк – баристой, а инженер – ландшафтным дизайнером. Садовничий считает это неправильным и предлагает ввести персонализированное ограничение профессий на основе полученной квалификации.

Эксперты, впрочем, уже назвали такую инициативу «новой формой крепостного права».

Предполагается, что при окончании вуза студенту в диплом будут вписаны разрешённые профессии, соответствующие его направлению подготовки. Работать вне этого списка, по сути, будет невозможно или, как минимум, юридически сложно. Как именно это будет реализовано – пока не уточняется.

Например, выпускник факультета журналистики не сможет пойти работать в маркетинг. Или медик, не сдавший определённые экзамены, не получит доступа к административной работе в частной клинике.

Подобный подход уже действует в некоторых странах, но чаще в узких сферах медицины или авиации, где во главе угла стоит вопрос о безопасности и сохранении жизни и здоровья людей. Однако массовое внедрение такого принципа во все профессии в стране – явление беспрецедентное, пишет АиФ-Урал.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре передали в суд дело о взрыве гранаты у здания правительства
14 июля 2025  21:12
В Самаре передали в суд дело о взрыве гранаты у здания правительства
359
Трамп сделал заявление о России, Украине, пошлинах и санкциях
14 июля 2025  20:46
Трамп сделал заявление о России, Украине, пошлинах и санкциях
416
Тольяттинские водители автобусов стали лидерами областного конкурса профмастерства
14 июля 2025  14:16
Тольяттинские водители автобусов стали лидерами областного конкурса профмастерства
418
Иван Носков: «Своевременное исполнение бюджетных обязательств формирует имидж Самары как надежного партнера»
14 июля 2025  13:46
Иван Носков: «Своевременное исполнение бюджетных обязательств формирует имидж Самары как надежного партнера»
559
В Минпромторге Самарской области обсудили перспективы развития поставщиков автомобильной промышленности
14 июля 2025  13:05
В Минпромторге Самарской области обсудили перспективы развития поставщиков автомобильной промышленности
459
Весь список