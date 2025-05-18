Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня Самарского знамени

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Уважаемые жители Самарской области!

В календаре памятных дат нашего региона особое место занимает День Самарского знамени. История этого стяга, вышитого монахинями Иверского женского монастыря, уходит корнями во времена борьбы балканских народов за освобождение от османского ига. Самарское знамя стало символом ратной доблести российских воинов в русско-турецкой войне. Оно и сегодня напоминает нам о подвигах наших предков, о необходимости сохранения исторической правды, воспитания у молодежи любви к Отечеству, гордости за страну и свою малую родину.

Непреходящее значение имеет Самарское знамя для укрепления боевого духа наших воинов – героев специальной военной операции, противостоящих возрождающемуся на Украине и в целом ряде недружественных нам государств фашизму. Военнослужащие одного из воинских соединений с честью и гордостью несут Самарское знамя на героической земле Донбасса. Копия нашего стяга передана и в город-побратим Снежное ДНР.

Дорогие друзья! Благодарю всех, кто в эти непростые для нашей Отчизны времена самоотверженно сражается с врагом в зоне СВО, помогает фронту, принимает активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения. В решении этих задач нас поддерживает такой немеркнущий символ, как Самарское знамя, которое придает нам сил, вдохновляет на добрые дела и поступки, способствует приближению победы.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, успеха во всех начинаниях на благо великой России!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев