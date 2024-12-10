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Вячеслав Федорищев вышел с инициативами по поддержке многодетных и учреждении новой региональной награды

10 декабря 2024 12:38
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Вячеслав Федорищев вышел с инициативами по поддержке многодетных и учреждении новой региональной награды

Губернатор сообщил о том, что 2025 год будет объявлен Годом многодетной семьи в Самарской области.

«В регионе живет 38 696 многодетных семей. Им оказывается 38 различных видов социальной поддержки. С учетом поступающих предложений вводим новые меры, увеличиваем объемы финансирования. Здесь надо только наращивать темпы. Именно этому направлению мы посвятим максимум своих сил в следующем году», - сообщил глава региона (https://t.me/Fedorischev63/1640?single).
  
Также губернатор принял решение об учреждении новой региональной награды – золотая медаль «Герой Самарской области». 
  
«Медалью «Герой Самарской области» будем награждать за особые заслуги перед страной и нашим регионом. Критерии и порядок определим до конца следующей недели. Однозначно, эту медаль вручим всем защитникам Отечества - участникам СВО», - рассказал Вячеслав Федорищев (https://t.me/Fedorischev63/1642?single).

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