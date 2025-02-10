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Вячеслав Федорищев вручил ветерану Великой Отечественной войны медаль в честь 80-летия Победы

10 февраля 2025 17:55
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Осенью 2024 года ветеран Великой Отечественной войны отметил 100-летний юбилей.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» ветерану Александру Владимировичу Любимову.

В 2025 году страна отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В ознаменование события Указом Президента РФ Владимира Путина учреждена юбилейная медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

Медалью награждаются ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

В Самарской области первым из рук губернатора награду получил участник Великой Отечественной войны Александр Владимирович Любимов.

«По поручению Президента страны вручил награду нашему дорогому ветерану. Почетная миссия побывать у Александра Владимировича в гостях. Для нас ветераны, участники Великой Отечественной войны – пример героизма и самоотверженности, истинного патриотизма. Александр Владимирович рассказал свою героическую историю, истории товарищей. Пригласил ветерана на Парад Победы», – поделился глава региона.

В июле 1942 года Александр Владимирович был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии. По окончании Харьковского Краснознаменного военного училища химической защиты, он был отправлен на Карельский фронт. Принимал участие в Выборгско-Петрозаводской операции, а после со своим подразделением был отправлен на 3-й Украинский фронт, участвовал в боях на территории Румынии, Венгрии и Австрии. День Победы Александр Любимов встретил в городе Винер-Нойштадт.

Осенью 2024 года ветеран Великой Отечественной войны отметил 100-летний юбилей.

«Я очень благодарен этой большой награде и по старой привычке, так как я все-таки в душе остался военным человеком, служу России!», – сказал Александр Владимирович Любимов.

Всего в Самарском регионе медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» удостоены 4772 человека.

Руководитель области неоднократно подчеркивал: забота о ветеранах – это ежедневная, постоянная работа областного Правительства. По решению Вячеслава Федорищева в честь 80-летия Победы участники и инвалиды ВОВ получат разовую выплату в размере 1 млн рублей. Также формируется региональный комплексный план поддержки ветеранов, включая оказание усиленной медицинской помощи.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты Самара

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