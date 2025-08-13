Я нашел ошибку
Главные новости:
В следующем матче "Крылья" в Грозном встречаются с "Ахматом".
"Крылья Советов" уступают "Сочи" по пенальти - 3:5
Сегодня по месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски, изъята документация, необходимая следствию, а также дорогостоящее имущество и денежные средства фигуранта в целях возмещения ущерба, причиненного бюджету.
Задержан зам. руководителя Департамента управления имуществом Самары, подозреваемый в превышении должностных полномочий
Глава региона подчеркнул, что перед правительством области стоит большая задача - в этом году обеспечить по этой программе жильем 1500 человек. 
Вячеслав Федорищев вручил ключи от квартир детям-сиротам в микрорайоне Южный город
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +22, +24°С.
14 августа в регионе кратковременный дождь, местами гроза,до +24°С
Они проверяют состояние противопожарных барьеров и минерализованных полос общей протяженностью более 90 км, проводят профилактические беседы с отдыхающими и напоминают им правила поведения на лесных территориях.
Специалисты лесхоза Самары увеличили число профилактических рейдов по городским лесам
Вячеслав Федорищев вместе с командой областного правительства работает в городском поселении Рощинский Волжского района.
Самарский губернатор: «Удваиваем бюджет Рощинского в целях исполнения программы развития»
Злоумышленники используют их для обмана, вымогательства денег и вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность.
В России частично ограничили звонки через Telegram и WhatsApp
Будьте осторожны.
14 августа в губернии сохраняются грозы, в дневные часы ожидаются ливни, возможен град
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.87
0.2
EUR 92.86
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев вручил ключи от квартир детям-сиротам в микрорайоне Южный город

13 августа 2025 20:16
160
Глава региона подчеркнул, что перед правительством области стоит большая задача - в этом году обеспечить по этой программе жильем 1500 человек. 

В среду, 13 августа, губернатор Вячеслав Федорищев работает в Волжском районе. По завершении программы посещения городского поселения Рощинский глава региона в микрорайоне Южный город вручил ключи от квартир жителям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Жилье в микрорайоне было приобретено по профильной региональной программе для 30 молодых граждан, 18 из них получили ключи от губернатора лично. 

«Сегодня хороший, светлый день, потому что свой дом обретут много будущих семей, семьи, которые уже сложились, много деток. Эта программа очень важна, потому что позволяет предоставить свое собственное жилье тем, кто в нем в первую очередь нуждается. Я вас поздравляю. Это очень большой шаг - свой дом», - обратился Вячеслав Федорищев к собравшимся.

Глава региона подчеркнул, что перед правительством области стоит большая задача - в этом году обеспечить по этой программе жильем 1400 человек. 

«Обеспечим точно. И дальше будем полностью ликвидировать очередь, которая накопилась за долгие десятилетия, потому что у нас много тех, кто в этой поддержке нуждается», - заверил глава региона.

За последние 10 лет в Волжском районе предоставлено новое жилье в домах-новостройках 309 гражданам.

В числе тех, кому глава региона передал сегодня ключи, два участника специальной военной операции. Никита Рузанов в настоящее время находится на службе по контракту, ключи Вячеслав Федорищев вручил его супруге Яне. В семье военнослужащего уже есть дочка, и в этом году молодые родители ожидают рождение второго малыша.

Вячеслав Сараев - ветеран боевых действий, вышел в отставку по состоянию здоровья. Сейчас он проходит обучение в рамках второго потока «Школы героев» - регионального продолжения федеральной программы «Время героев», которая реализуется по инициативе Президента Владимира Путина. Сегодня он также получил ключи от своей квартиры от главы региона. 

Губернатор поздравил всех новоселов со значимым событием в их жизни: «Я вам желаю счастья в новом доме, чтобы в нем были детские голоса, чтобы к вам приезжали в гости близкие. Не забывайте, пожалуйста, что свой дом - это большая ответственность. Здоровья вам крепкого, успехов в труде. Только вперед!»

 

Фото:  пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В следующем матче "Крылья" в Грозном встречаются с "Ахматом".
13 августа 2025, 21:42
"Крылья Советов" уступают "Сочи" по пенальти - 3:5
В следующем матче "Крылья" в Грозном встречаются с "Ахматом". Футбол в Самаре
93
Сегодня по месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски, изъята документация, необходимая следствию, а также дорогостоящее имущество и денежные средства фигуранта в целях возмещения ущерба, причиненного бюджету.
13 августа 2025, 20:53
Задержан зам. руководителя Департамента управления имуществом Самары, подозреваемый в превышении должностных полномочий
Сегодня по месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски, изъята документация, необходимая следствию, а также дорогостоящее имущество и денежные... Закон
128
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +22, +24°С.
13 августа 2025, 19:45
14 августа в регионе кратковременный дождь, местами гроза,до +24°С
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +22, +24°С.     Экология
127
В центре внимания
Вячеслав Федорищев вместе с командой областного правительства работает в городском поселении Рощинский Волжского района.
13 августа 2025  18:31
Самарский губернатор: «Удваиваем бюджет Рощинского в целях исполнения программы развития»
181
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
13 августа 2025  12:47
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
245
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
13 августа 2025  10:44
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
328
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025  10:27
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
258
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
12 августа 2025  13:48
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
831
Весь список