Вячеслав Федорищев рассказал о принципах работы с обращениями граждан

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в большом интервью подробно рассказал о принципах работы с обращениями граждан. Ключевой тезис: позиция жителей – не просто учитывается, а становится фундаментом для управленческих решений.

Основными площадками для диалога жителей и органов власти являются госпаблики Самарской области, в первую очередь официальные страницы региональных министерств и муниципалитетов.

«Мы больше работаем в Сети, учитываем через ЦУР и другие инструменты все обращения, которые поступают. На оперативках разбираем не только системные вопросы, но каждая оперативка, каждое совещание – это разбор обращений жителей. Делаем это открыто», – подчеркнул губернатор.

С лета прошлого года на странице губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на комментарии жителей отвечают не только официальные представители министерств и ведомств, но и лично министры, главы городов и районов. Такой подход помог повысить качество ответов и количество решенных вопросов жителей области.

«Наша задача, моя личная задача, чтобы всегда мнение жителей не просто учитывалось, а становилось основой для принятия решений. Даже по самым сложным резонансным вопросам, вы видите, что идет максимальная коммуникация с жителями», – акцентировал глава региона.

С развитием нейросетей и появлением дипфейков риски массового распространения ложной информации вышли на новый уровень. В этих условиях официальные страницы органов власти в сети становятся важным инструментом оперативного реагирования. При этом госпаблики не просто опровергают информацию, а разъясняют: показывают технологию создания фейков, учат цифровой грамотности, формируя у аудитории «иммунитет» к дезинформации.

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