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Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета РФ по промышленности по теме поддержки предприятий машиностроения

6 февраля 2025 10:08
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Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета РФ по промышленности по теме поддержки предприятий машиностроения

 

В среду, 5 февраля, губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев провел очередное заседание комиссии. В нем приняли участие представители федеральных министерств и ведомств, Госдумы РФ, главы регионов, отраслевые эксперты.

«Работая вместе с Министерством промышленности и торговли РФ по поручениям Президента, отмечаем, что связка, когда регионы имеют возможность докладывать предложения «с земли», работает. Направления, где необходимо усиливаться, мы постоянно отслеживаем в экспертных сообществах и особенно на экспертных советах, которые формируются и работают уже успешно при комитете Государственной Думы по промышленности и торговле. Продолжим эту практику», - отметил Вячеслав Федорищев, открывая заседание.
Глава региона также сообщил о решениях, которые были приняты в рамках визита Президента РФ Владимира Путина в Самарскую область, состоявшегося на прошлой неделе. Президент посетил АВТОВАЗ, ознакомился с предсерийным автомобилем «Лада Искра» и другими перспективными моделями. «Мы с Максимом Юрьевичем Соколовым, президентом АВТОВАЗа, достаточно подробно докладывали руководителю страны о тех текущих задачах, которые стоят перед нашей отечественной отраслью, и о тех мерах, которые предлагаем», - отметил глава региона. Президент также осмотрел разработки научно-производственного центра «Самара» и провел совещание по вопросам развития беспилотных авиационных систем. «Были приняты стратегические решения для дальнейшей реализации национального проекта, а также по тем векторам, по которым будет развиваться и гражданская, и иные составляющие беспилотной отрасли», - отметил губернатор.

Основной вопрос повестки заседания касался поддержки отечественного машиностроения. В числе наиболее актуальных проблем сегодня – финансовое состояние предприятий этой отрасли. Это одна из ключевых отраслей для экономики страны, и ее устойчивое развитие напрямую влияет на технологический суверенитет и конкурентоспособность России на глобальном рынке. Еще один важный вопрос – использование нетарифных мер регулирования рынка. В условиях современных экономических вызовов такие меры становятся важным инструментом защиты отечественных производителей и обеспечения справедливой конкуренции.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в своем выступлении остановился на теме транспортного машиностроения. Он отметил, что отрасли нужно как можно быстрее разворачивать мощности компонентщиков по второму и следующим уровням кооперации. Кроме того, в рамках нацпроекта предстоит организовать большую работу по созданию единой модульной платформы. Часть средств на разработку в нацпроекте предусмотрена, но очевидно, что потребуются и вложения самих участников проекта. По словам министра, это крайне необходимо, чтобы закрыть существующие потребности в модельной линейке отечественных марок по наиболее востребованным классам автомобилей C, D и E.
Продолжается работа по подготовке предложений на основе анализа проблемных вопросов от предприятий ОПК. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. В высокой стадии готовности находятся два проекта нормативно-правовых актов. Первый предусматривает закрепление права разработчика использовать в своей деятельности результаты научно-технической деятельности по гособоронзаказу. Второй касается снижения налоговой нагрузки на физических лиц – работников предприятий, а также на работодателей с целью укрепления кадрового потенциала ОПК.
Выработанные на заседании комиссии предложения будут представлены в Правительство РФ, а соответствующие поручения – отражены в итоговом протоколе для дальнейшей работы.


Комментарий
Помощник Президента, Секретарь Государственного Совета РФ Алексей Дюмин: «Сегодня промышленность сталкивается с рисками снижения объемов производства и сокращения инвестиционных проектов. Уже сейчас необходимо разработать дополнительные финансовые инструменты для защиты наших предприятий. Продумать специальный механизм, позволяющий привлекать внебюджетные средства на реализацию приоритетных проектов технологического лидерства на льготных условиях. Кроме того, обращаю внимание на важность механизма финансового мониторинга предприятий и необходимость «зеленого коридора» для жизненно важных инициатив. Мы знаем, что по некоторым мерам или проектам требуются оперативные решения. Рассматривать инициативы по совершенствованию промышленной политики следует максимально быстро, в том числе с выпуском соответствующих постановлений Правительства».

Фото: Департамент информационной политики региона

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