Он строился с 2023 года, и сейчас на объекте наносят последние штрихи.
В Самаре на Чернореченской откроется новый ФОК в октябре
Губернатор Вячеслав Федорищев доложил о комплексной подготовке Самарского региона к масштабному спортивному событию.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
Для тушения пожара задействованы 37 специалистов и 13 единиц техники.
В Самаре на Смышляевском шоссе загорелась несанкционированная свалка
Сотрудники следственных управлений и члены их семей исполнили проникновенные песни, стихи военной тематики и композиции на музыкальных инструментах.
Представители СУ СКР СО заняли призовые места во втором этапе Всероссийского конкурса художественной самодеятельности СК РФ
В Самаре работали участники художественно-просветительской программы «Новое передвижничество».
«Новое передвижничество»: в Самаре прошли творческие мастерские для будущих художников и музыкантов
Самой популярной за лето и первые дни осени стала площадка на Первомайском спуске – ее посетили 28 тысяч человек.
«Самара в движении»: более 75 тысяч человек приняли участие в тренировках проекта в 2025 году
В Детской центральной музыкальной школе Елена Панкратова работает с 1975 года, преподает сольфеджио, композицию, музыкальную литературу.
Елена Панкратова из Самары стала лауреатом премии Президента России для преподавателей детских школ искусств
Посетителей ждут бесплатные мастер-классы, интеллектуальные игры и другие активности, посвящённые истории почты, филателии и современному искусству.
Музей почты в Самаре приглашает на бесплатные мастер-классы 
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»

3 октября 2025 20:57
Губернатор Вячеслав Федорищев доложил о комплексной подготовке Самарского региона к масштабному спортивному событию.

В пятницу, 3 октября, под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». В очном формате в заседании принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В этом году форум пройдет с 5 по 7 ноября в Самаре.

«Как сказал наш Президент Владимир Путин, форум «Россия — спортивная держава» укрепляет международное сотрудничество, дает возможность откровенно общаться по самым разным вопросам. Подготовка к форуму в самом разгаре. Уже определены основные площадки в гостеприимной Самарской области, сформирован проект архитектуры деловой программы. Активно идет пригласительная кампания. Мы ожидаем представителей регионов России и зарубежных стран. Конечно, подготовлена обширная спортивная и культурная программа для участников. Призываю все заинтересованные ведомства и организации сконцентрироваться на выполнении задач, связанных с подготовкой форума», – отметил вице-премьер.

Губернатор Вячеслав Федорищев доложил о комплексной подготовке Самарского региона к масштабному спортивному событию.

«Подготовка Самарской области к проведению форума ведутся на 850 объектах. 411 из них – в Самаре, 322 – в Тольятти. Реализуется комплекс мероприятий, который включил в себя благоустройство, энергообеспечение, ремонт дорог и спортивных объектов, а также реализация концепции выставочной, волонтерской, культурной и спортивной программы форума. Всего до конца года в регионе будет введено более 100 новых объектов спортивной инфраструктуры, среди них первый в регионе фиджитал-центр», – отметил глава 63-го региона.

Программа форума объединит 16 спортивных мероприятий в Самаре и Тольятти, в том числе театрализованное гимнастическое шоу «Легенды спорта» Алексея Немова, Финал Кубка России по гонкам дронов, соревнования по фиджитал спорту «Кубок Победы» среди ветеранов СВО, соревнования по следж-хоккею для ветеранов боевых действий. Также пройдут 49 мероприятий культурной программы.

Кроме того, в период проведения форума в Самарской области планируется открытие 2 новых объектов спорта.

«XIII Международный спортивный форум «Россия - спортивная держава» проводится в год празднования 80-летия Великой Победы и станет не только яркой витриной достижений спортивной отрасли, успехов в развитии массового спорта в стране, но и продемонстрирует мощный системный потенциал для формирования здорового подрастающего нового поколения защитников Отечества, тех, на кого мы возлагаем особые надежды», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» Антон Кобяков.

Помощник Президента РФ, заместитель председателя Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, заместитель председателя организационного комитета форума Алексей Дюмин отметил, что форум «Россия – спортивная держава» проводится уже в тринадцатый раз.

«За это время он стал центральным событием, которое объединяет всё наше спортивное сообщество. Эффективной площадкой для обсуждения стратегических задач по развитию спорта в России, которые поставил Президент. Это и развитие спортивной инфраструктуры, и популяризация здорового образа жизни, и решение кадрового вопроса, и повышение доступности занятий спортом для наших граждан, и многих других. Форум – это также возможность общения с иностранными коллегами, обмена опытом и лучшими практиками, отстаивания интересов российского спорта на международной арене. Это место, где по-прежнему сохраняется дух олимпийского движения, где спорт служит объединению людей», – заявил он.

Дмитрий Чернышенко поручил уделить особое внимание приглашению иностранных участников на форум «Россия – спортивная держава».

В заседании приняли участие представители Минспорта, Минздрава, Минпросвещения, МИД и ФСБ России, а также других заинтересованных организаций и регионов России.

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев отметил международный масштаб форума: «Системная работа с МИДом позволила обеспечить участие иностранных делегаций на уровне министров, руководителей спортивных ведомств и национальных олимпийских комитетов. Участие подтвердили министры спорта 15 государств, среди которых представители спортивных ведомств Бахрейна, Египта, Малайзии, Венесуэлы, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и других. В общей сложности уже зарегистрировались 27 иностранных делегаций. Пригласительная кампания продолжается и, по поручению заместителя Председателя правительства Дмитрия Николаевича Чернышенко, будет дополнительно усилена. Кроме того, будет проведена анонсирующая кампания в зарубежных СМИ».

Посол по особым поручениям, специальный представитель Министра иностранных дел России по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев российские дипломатические представительства и консульские загранучреждения в приглашенных на мероприятие странах оформят визы в приоритетном порядке официальным лицам, почетным гостям и участникам, а также сопровождающим их лицам, в том числе в день обращения. В международном аэропорту Самары будет обеспечена работа временного консульского пункта в круглосуточном режиме.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

