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Вячеслав Федорищев: "Приглашаю всех начать год спортивно"

2 января 2025 12:24
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Вячеслав Федорищев: "Приглашаю всех начать год спортивно"

В четверг, 2 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале сообщил, что начал 2025 год с тренировок в спортзале и предложил жителям региона сделать то же самое:

- ГТО сам себя не сдаст. Идем на серебряную, может, даже на золотую медаль. Приглашаю всех начать год спортивно. Дело важное. Тем более что мы создадим много новых стимулов для того, чтобы больше людей занимались спортом.

Губернатор также сообщил, что сегодня особое внимание уделят вопросам восстановления водоснабжения на Мехзаводе. Напомним, 1 января из-за технологического отказа на водоводе жители нескольких домов остались без холодной воды или столкнулись со сниженным давлением ХВС, пишет Сова.

- День посвящен работе над ошибками по бесперебойной работе. Вчера был в районе. Посмотрел, как на месте все устроено, какие выводы сделали. Помогаем коллегам усилиться. Спасибо Главному управлению МЧС России по Самарской области, всем сотрудникам, которые эту работу помогают обеспечить.

Также сегодня обсудят вопросы уборки снега:

- Снегопады предстоят серьезные, - отметил Вячеслав Федорищев.

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