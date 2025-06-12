Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем России

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Уважаемые жители Самарской области!

Поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник символизирует неразрывность многовековой истории Российского государства, единство нашего многонационального народа, сумевшего великим трудом и ратными подвигами сохранить землю предков, приумножить силу и богатство нашей Родины.

Сегодня Россия вновь проходит сложный исторический период. И от того, насколько мы будем сплоченными, насколько глубоко каждый из нас осознает необходимость самоотверженно служить Отечеству, честно и с полной самоотдачей трудиться на своем рабочем месте, зависит успех во всех сферах жизни и, прежде всего, в специальной военной операции.

Чувствуя поддержку всего общества на фронте и в тылу, наши герои, участники СВО, проявляют яркие примеры героизма, стойкости и мужества, подтверждая тем самым, что они достойные наследники старшего поколения, сокрушившего фашизм.

Самарская область вносит свой значимый вклад в обеспечение победы на поле боя и достижение национальных целей развития страны, поставленных Президентом В.В. Путиным.

Дорогие друзья!

Благодарю каждого жителя области за труд во благо земли Самарской, за деятельную любовь к своей малой родине, за то, что, следуя традициям своих предшественников, вы смело, продуманно и ответственно решаете масштабные задачи – во имя величия и процветания нашего могучего Отечества.

От всей души желаю вам успехов в укреплении оборонной мощи страны и мирном строительстве, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев