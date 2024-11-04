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Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем народного единства

4 ноября 2024 09:45
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Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем народного единства

Уважаемые жители Самарской области!

Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот государственный праздник учрежден в память об освобождении нашего Отечества от иноземных захватчиков. Он символизирует единение нашего многонационального народа во имя защиты, развития и процветания Российского государства.

В истории нашей страны именно народное единство, любовь к общему дому — России, общность устремлений представителей всех национальностей были той основой, которая помогала нам в преодолении угроз самому существованию нашей уникальной цивилизации.

Сегодня у нас есть все необходимое для движения вперед: консолидация общества, опора на традиционные духовные ценности, стремление к идеалам добра и справедливости. И самое главное — есть понимание, что только вместе мы добьемся победы в специальной военной операции и обеспечим все условия для безопасности наших граждан, свободного развития нашей страны в новом многополярном мире.

Убежден, что, честно и самоотверженно трудясь, помогая нашим героям на передовой и их семьям в тылу, мы обеспечим мирное небо над головой и будущее для наших детей.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, успехов в работе на благо нашей великой Родины!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

Теги: В центре внимания

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