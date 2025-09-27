Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников

158

Уважаемые работники дошкольных образовательных организаций!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем воспитателя и всех дошкольных работников!

Этот праздник объединяет тех, кто заботится о самых маленьких наших гражданах. Свою любовь, знания и умения дарят детям не только воспитатели, но и психологи, музыкальные и медицинские работники, логопеды, няни, повара, инструкторы по физкультуре и сотрудники охраны, - все, кто отвечает за здоровье и развитие малышей.

Труд педагогов и наставников дошкольных образовательных организаций, их умение контактировать с детьми, воспитывать любовь к Родине и своему родному краю, прививать трудолюбие, усидчивость имеет огромное значение для формирования личности ребенка, его ценностных установок, умственных способностей и волевых качеств. От того, какими вырастут наши дети зависит, в какой стране мы будем жить завтра.

Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за увлеченность своим делом, педагогическое мастерство и бесконечное терпение, за душевную щедрость и преданность своему высокому призванию.

От всей души желаю вам и вашим подопечным крепкого здоровья, благополучия, успехов во всем, радости от каждого дня и всего самого доброго!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев