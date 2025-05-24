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Глава региона отметил: юбилейная дата — событие, значимое не только для Самарской области, но и для всей России, ее Вооруженных Сил.
Вячеслав Федорищев поздравил Сызранское высшее военное училище летчиков с 85-летием со дня образования
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Вячеслав Федорищев поздравил Сызранское высшее военное училище летчиков с 85-летием со дня образования

24 мая 2025 14:58
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Глава региона отметил: юбилейная дата — событие, значимое не только для Самарской области, но и для всей России, ее Вооруженных Сил.

В субботу, 24 мая, губернатор Вячеслав Федорищев работает в Сызрани. В школе №29 на линейке он поздравил учащихся и педагогов с окончанием учебного года. Также глава региона принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию 85-летия со дня образования Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков, которое состоялось на пл. им. Ленина. Это военное учебное заведение, которое готовит летные кадры для Вооруженных Сил РФ и силовых ведомств. Глава региона отметил: юбилейная дата — событие, значимое не только для Самарской области, но и для всей России, ее Вооруженных Сил. 

«Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков прошло славный путь, став настоящей кузницей кадров, ордена Кутузова филиалом военно-воздушной академии. История вашего учебного заведения написана многими поколениями командного, профессорско-преподавательского состава, специалистами самого широкого профиля. Своим самоотверженным трудом они внесли неоценимый вклад в укрепление обороноспособности  нашей страны. Их главная заслуга в том, что во все времена они воспитывали настоящих патриотов, профессионалов своего дела, людей чести и долга, - сказал Вячеслав Федорищев. - Выпускники училища самоотверженно и преданно служили Отчизне в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время - при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в огненном небе Афганистана, Северного Кавказа, Сирии. Сегодня сызранские вертолетчики решают поставленные перед ними задачи в ходе специальной военной операции. Проявляя мужество, героизм и высочайшее летное мастерство, они приближают нашу победу над врагом». 

14 выпускников училища за подвиги, совершенные в зоне СВО, удостоены высшей государственной награды – звания Героя Российской Федерации. 

«Уверен, что в нынешнем году, объявленном Верховным Главнокомандующим, Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества, вы приумножите свои достижения», - обратился глава региона к курсантам и преподавательскому составу учебного заведения. 

Поздравления училищу направил первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Яцкин.

«Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков - единственное военное учебное заведение по обучению и воспитанию вертолетчиков, - отмечено в приветственном адресе. - Опираясь на накопленный уникальный опыт, авиационное училище наращивает свой научный потенциал, вносит значимый вклад в развитие отечественного образования, защиту национальных интересов Российской Федерации, а также в социально-экономическое развитие города Сызрани и Самарской области. Уверен, что выпускники училища честно и преданно служат Отечеству, а новое поколение курсантов дорожит идеалами товарищества, воинского братства и патриотизма, закаляя характер в учебе, спорте и военной подготовке. Желаю всем новых успехов и достижений на благо России!»

Как отметил заместитель начальника управления армейской авиации главного командования Воздушно-космических сил Российской Федерации Игорь Зайцев, все эти годы училище занимало достойное место среди военно-учебных заведений Министерства обороны РФ.

«На протяжении всей 85-летней истории профессорско-преподавательский, летно-инструкторский состав успешно выполняли и выполняют задачи по подготовке высокопрофессиональных летных кадров, - сказал он. - 80 человек за всю историю училища были удостоены высоких званий Героев Советского Союза, Героев РФ. К сожалению, выполнение задач по защите страны не обходится без потерь. В нашей памяти навсегда останутся имена выпускников училища, отдавших свои жизни при выполнении воинского долга. Уверен, что училище и в дальнейшем будет с честью решать все задачи по подготовке высокопрофессиональных летчиков армейской авиации».

История училища начиналась с Саратовской военной авиационной школы пилотов, сформированной в 1940 году и готовившей пилотов-планеристов. В годы Великой Отечественной войны они выполняли сложнейшие задачи – доставляли грузы, вооружение, людей на фронт и в тылы противника. 663 воина-планериста подготовила школа  для фронта, для победы над фашизмом. В дальнейшем изменились требования к средствам доставки десанта к цели. Решение задачи по созданию качественно нового рода войск – военной вертолетной авиации было бы невозможно без решения проблемы обеспечения ее квалифицированными летными кадрами. Это было поручено Пугачевскому авиационному училищу. В 1960 году училище было перебазировано из Пугачева в Сызрань. 

С 1967 года Сызранское вертолетное училище перешло на один из самых совершенных вертолетов мира – Ми-8, а с 1980 года – на Ми-24. Сейчас летное обучение курсанты проходят на новых, современных модификациях этих вертолетов. Для совершенствования подготовки введены в эксплуатацию комплексные пилотажные тренажеры вертолетов Ми-24П, Ми-8МТВ-5, Ми-171, развивается учебно-материальная база, вводятся в строй новые компьютерные классы. 

За большой вклад в дело подготовки кадров для армейской авиации Вооруженных Сил РФ почетными грамотами Губернатора Самарской области удостоены 5 сотрудников училища, их вручил Вячеслав Федорищев. Также глава региона принял участие в церемонии возложения цветов у мемориального комплекса у Сызранского кремля.  

Фото:   Иван Макеев

Теги: Акценты Сызрань

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