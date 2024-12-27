Вячеслав Федорищев поздравил спасателей и вручил награды заслуженным специалистам

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В пятницу, 27 декабря, в Главном управлении МЧС России по Самарской области состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню спасателя РФ, на котором были отмечены почетными наградами отличившиеся специалисты.

С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов поздравил губернатор Вячеслав Федорищев. Обращаясь к присутствующим, он подчеркнул отмеченный на федеральном уровне профессионализм, выстроенную на высоком уровне качественную работу ведомства.

«Для нас всех это очень высокая оценка, – сказал глава региона. – Вы знаете свой профессиональный коллектив. При всех сложностях работы в 2024 году вы показали, что в состоянии выполнить любую сложную задачу. Своим профессионализмом, волей, настойчивостью, смелостью показываете, что такое служение. Конечно же, корпус действующих сотрудников должен впитывать лучшее от ветеранов службы. У вас их 1500, причем 300 – это активные. Мы приняли решение, что будем работать в тесной связке. Уверен, что в нашем совместном подходе, мы будем выполнять самую главную цель, миссию – обеспечивать безопасность наших жителей».

Отдельные слова благодарности руководитель области адресовал сотрудникам управления, которые выезжают в командировки в новые регионы. «Это всегда связано с повышенной двойной ответственностью. Победа будет за нами!», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Свое видеопоздравление спасателям направил Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-лейтенант Александр Куренков: «Своим главным профессиональным праздником этот день считают спасатели, пожарные, кинологи, пиротехники, инспекторы надзорных органов, авиаторы, психологи и медицинские работники МЧС России – все, кто борется за жизни. Беда не выбирает место и время, но у нее есть имя и адрес. В этом году удалось спасти и эвакуировать из огня, воды, в ЧС и дорожно-транспортных происшествиях более 400 тысяч человек. Все они надеялись только на вас – смелых, отважных и мужественных. Спасатель – это профессия со стальным характером и непобедимой волей, с запахом дыма и чувством опасности. Ценнейший опыт ветеранов, помноженный на высокую квалификацию и психологическую выносливость, – вот секрет успешности в нашем деле. Мы вступаем в 35-й юбилейный год. К этой дате мы подходим с накопленным потенциалом, эффективными результатами и реализованными планами. Желаю вам, дорогие коллеги и ветераны, крепкого здоровья, удачи в делах, благополучия и хорошего настроения. Благодарю за службу!».

На торжественном мероприятии отличившимся сотрудникам Главного управления МЧС России по Самарской области вручили награды. Обладателями Почетного звания «Заслуженный работник пожарной охраны Самарской области» стали Павел Абрамов – помощник начальника караула 5 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, Александр Балушкин – ветеран МЧС России, Вячеслав Великанов – начальник 7 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, Андрей Крутиков – заместитель начальника службы аварийно-спасательных формирований – начальник пожарной части акционерного общества «Тольяттиазот», Владимир Лабзин – начальник пожарно-спасательного отряда № 47 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям», Александр Максимов – начальник службы пожаротушения, Иван Савенков – начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ.

Почетного звания «Заслуженный спасатель Самарской области» удостоены Иван Аманов – заместитель начальника по поисково-спасательной работе государственного казенного учреждения «Поисково-спасательная служба Самарской области», Михаил Ермолаев – начальник 97 пожарно-спасательной части 7 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, Валерий Машин – начальник службы пожаротушения 3 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, Александр Мордвов – заместитель начальника специализированной пожарно-спасательной части, Александр Секисов – начальник поисково-спасательного подразделения «Первомайская» государственного казенного учреждения «Поисково-спасательная служба Самарской области».

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области