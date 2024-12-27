Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область традиционно активно участвует в фестивале, а наши артисты и режиссеры ежегодно уверенно берут призовые места.
В Самаре выбрали победителей регионального этапа VI сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
В Красноярском районе сотрудники Госавтоинспекции совместно с родительским патрулем провели акцию «Засветись! Стань заметнее на дороге!»  
Сотрудники ГАИ СО напомнили учащимся о важности использования световозвращающих элементов
После официальной части полицейский Дед Мороз вручил ребятам долгожданные подарки.
«Полицейский Дед Мороз»: ребят, проживающих в социально-реабилитационном центре Приволжского района, поздравили с наступающим Новым годом
Участники мероприятия обсудили алгоритмы продуктивного взаимодействия по повышению эффективности предотвращения преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
В ГУ МВД СО прошла встреча, посвященная профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
В том числе фельдшер Ольга Белоусова. Медработник более 25 лет работала на Самарской городской станции скорой медицинской помощи.
"Земский доктор/Земский фельдшер": к Красноярской ЦРБ присоединились 18 специалистов
Сотрудники силовых структур участвуют в комплектовании Вооруженных Сил Российской Федерации, гуманитарных сборах для наших бойцов, ведут работу по сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию молодежи.
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды сотрудникам силовых структур
Обращаясь к присутствующим, он подчеркнул отмеченный на федеральном уровне профессионализм, выстроенную на высоком уровне качественную работу ведомства.
Вячеслав Федорищев поздравил спасателей и вручил награды заслуженным специалистам
В Самаре ночью -5, -7°С, днем -1, -3°С. Местами гололедица, днем снежный накат.
28 декабря в регионе местами снег, до -6°С
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.23
-0.38
EUR 103.3
-0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском госпитале ветеранов войн состоялся «Паралимпийский урок»
Музей-галерея «Заварка» приглашает самарцев посетить мероприятия на новогодних каникулах
Новогодние мероприятия Музея Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев поздравил спасателей и вручил награды заслуженным специалистам

27 декабря 2024 15:51
157
Обращаясь к присутствующим, он подчеркнул отмеченный на федеральном уровне профессионализм, выстроенную на высоком уровне качественную работу ведомства.

В пятницу, 27 декабря, в Главном управлении МЧС России по Самарской области состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню спасателя РФ, на котором были отмечены почетными наградами отличившиеся специалисты.

С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов поздравил губернатор Вячеслав Федорищев. Обращаясь к присутствующим, он подчеркнул отмеченный на федеральном уровне профессионализм, выстроенную на высоком уровне качественную работу ведомства.

«Для нас всех это очень высокая оценка, – сказал глава региона. – Вы знаете свой профессиональный коллектив. При всех сложностях работы в 2024 году вы показали, что в состоянии выполнить любую сложную задачу. Своим профессионализмом, волей, настойчивостью, смелостью показываете, что такое служение. Конечно же, корпус действующих сотрудников должен впитывать лучшее от ветеранов службы. У вас их 1500, причем 300 – это активные. Мы приняли решение, что будем работать в тесной связке. Уверен, что в нашем совместном подходе, мы будем выполнять самую главную цель, миссию – обеспечивать безопасность наших жителей».

Отдельные слова благодарности руководитель области адресовал сотрудникам управления, которые выезжают в командировки в новые регионы. «Это всегда связано с повышенной двойной ответственностью. Победа будет за нами!», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Свое видеопоздравление спасателям направил Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-лейтенант Александр Куренков: «Своим главным профессиональным праздником этот день считают спасатели, пожарные, кинологи, пиротехники, инспекторы надзорных органов, авиаторы, психологи и медицинские работники МЧС России – все, кто борется за жизни. Беда не выбирает место и время, но у нее есть имя и адрес. В этом году удалось спасти и эвакуировать из огня, воды, в ЧС и дорожно-транспортных происшествиях более 400 тысяч человек. Все они надеялись только на вас – смелых, отважных и мужественных. Спасатель – это профессия со стальным характером и непобедимой волей, с запахом дыма и чувством опасности. Ценнейший опыт ветеранов, помноженный на высокую квалификацию и психологическую выносливость, – вот секрет успешности в нашем деле. Мы вступаем в 35-й юбилейный год. К этой дате мы подходим с накопленным потенциалом, эффективными результатами и реализованными планами. Желаю вам, дорогие коллеги и ветераны, крепкого здоровья, удачи в делах, благополучия и хорошего настроения. Благодарю за службу!».

На торжественном мероприятии отличившимся сотрудникам Главного управления МЧС России по Самарской области вручили награды. Обладателями Почетного звания «Заслуженный работник пожарной охраны Самарской области» стали Павел Абрамов – помощник начальника караула 5 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, Александр Балушкин – ветеран МЧС России, Вячеслав Великанов – начальник 7 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, Андрей Крутиков – заместитель начальника службы аварийно-спасательных формирований – начальник пожарной части акционерного общества «Тольяттиазот», Владимир Лабзин – начальник пожарно-спасательного отряда № 47 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям», Александр Максимов – начальник службы пожаротушения, Иван Савенков – начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ.

Почетного звания «Заслуженный спасатель Самарской области» удостоены Иван Аманов – заместитель начальника по поисково-спасательной работе государственного казенного учреждения «Поисково-спасательная служба Самарской области», Михаил Ермолаев – начальник 97 пожарно-спасательной части 7 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, Валерий Машин – начальник службы пожаротушения 3 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, Александр Мордвов – заместитель начальника специализированной пожарно-спасательной части, Александр Секисов – начальник поисково-спасательного подразделения «Первомайская» государственного казенного учреждения «Поисково-спасательная служба Самарской области».

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Оценивая победителей, конкурсная комиссия обращает внимание на оформление витрин, фасадов, входных групп и интерьера.
27 декабря 2024, 19:57
Во внутригородских районах Самары подводят итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление
Оценивая победителей, конкурсная комиссия обращает внимание на оформление витрин, фасадов, входных групп и интерьера. Общество
0
Самарская область традиционно активно участвует в фестивале, а наши артисты и режиссеры ежегодно уверенно берут призовые места.
27 декабря 2024, 19:47
В Самаре выбрали победителей регионального этапа VI сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
Самарская область традиционно активно участвует в фестивале, а наши артисты и режиссеры ежегодно уверенно берут призовые места. Культура
33
В Красноярском районе сотрудники Госавтоинспекции совместно с родительским патрулем провели акцию «Засветись! Стань заметнее на дороге!»  
27 декабря 2024, 19:43
Сотрудники ГАИ СО напомнили учащимся о важности использования световозвращающих элементов
В Красноярском районе сотрудники Госавтоинспекции совместно с родительским патрулем провели акцию «Засветись! Стань заметнее на дороге!»   Общество
45
В центре внимания
В Самарской области новогодние фейерверки можно будет запускать лишь на специальных площадках
27 декабря 2024  12:32
В Самарской области новогодние фейерверки можно будет запускать лишь на специальных площадках
229
Вячеслав Федорищев подписал заявление о возбуждении уголовных дел в отношении компаний «Самарагаз» и «СВГК»
27 декабря 2024  10:56
Вячеслав Федорищев подписал заявление о возбуждении уголовных дел в отношении компаний «Самарагаз» и «СВГК»
324
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем спасателя РФ
27 декабря 2024  10:44
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем спасателя РФ
235
В Самару привезут трамваи под названием
26 декабря 2024  13:25
В Самару привезут трамваи под названием "Львенок"
394
Иван Носков избран главой Самары
26 декабря 2024  13:23
Иван Носков избран главой Самары
482
Весь список