Я нашел ошибку
Главные новости:
У жителя Приволжского района изъяли более 900 г марихуаны
У жителя Приволжского района изъяли более 900 г марихуаны
Вячеслав Федорищев поздравил социальных работников Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил социальных работников Самарской области
В Самарской области для купания уже подготовили 8 пляжей
В Самарской области для купания уже подготовили 8 пляжей
россияне стали чаще выбирать круглогодичный тип загородного отдыха
Россияне стали чаще выбирать круглогодичный тип загородного отдыха
Россия стала шестой среди экономик мира с низкой зависимостью от экспорта
Россия стала шестой среди экономик мира с низкой зависимостью от экспорта
В России хотят запретить приходить на пляж с животными
В России хотят запретить приходить на пляж с животными
Зачастую нарушаются временные и количественные ограничения на взаимодействие — например, звонки в ночное время или автоматические дозвоны.
Путин разрешил приставам запрашивать операторов связи о звонках коллекторов
Ее прочитает краевед, градозащитник, член Самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Елена Пузикова.
Во Всемирный день модерна пройдет лекция о метлахской плитке в Самаре
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.17
0.04
EUR 90.4
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Во Всемирный день модерна пройдет лекция о метлахской плитке в Самаре
Баскетбольный клуб «Самара» приглашает на совместные тренировки
В Самаре пройдет бесплатная пешеходная экскурсия по модернизму
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев поздравил социальных работников Самарской области

8 июня 2025 11:11
98
Вячеслав Федорищев поздравил социальных работников Самарской области

Уважаемые работники и ветераны социальной сферы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Работа социального работника – это всегда служение людям. Все свои знания, силы и опыт вы отдаете тем, кто нуждается в помощи. Благодаря вашему неравнодушию, терпению, энтузиазму многие семьи c детьми, ветераны, граждане с ограниченными возможностями здоровья получают необходимую поддержку. Особое внимание уделяется участникам специальной военной операции и их близким.

Сегодня мерами социальной поддержки в Самарской области охвачено в общей сложности более одного миллиона человек - каждый третий житель региона. От вашего доброго участия и заботы, искреннего стремления поддержать каждого нуждающегося зависит социальное самочувствие наших граждан, их вера в добро и справедливость.

Высокий уровень компетентности, терпение и сострадание – без этих качеств, которые передаются от ветеранов к молодым работникам социальных служб, невозможно представить человека вашей профессии.

Спасибо вам за чуткость и внимание к людям. Региональное Правительство и дальше будет оказывать вам всю необходимую помощь, максимально обеспечивая потребности органов соцзащиты.

Пусть ваша ежедневная кропотливая работа приносит вам удовлетворение и заслуженное уважение тех, кому вы щедро отдаете свое человеческое тепло и участие. Успехов вам, творческой энергии, крепкого здоровья и благополучия!

 Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Костюмированный бал: в Самаре отметили Пушкинский день
07 июня 2025, 14:11
Костюмированный бал: в Самаре отметили Пушкинский день
Лекции, стихи, музыка — самарцев 6 июня ждало множество увлекательных мероприятий.
Культура
514
Новый главный тренер встретится с игроками «Крыльев Советов» 16 июня
07 июня 2025, 13:41
Новый главный тренер встретится с игроками «Крыльев Советов» 16 июня
Магомед Адиев официально вступил в должность главного тренера самарской футбольной команды «Крылья Советов». Общество
495
В Самарской области подорожают пригородные перевозки
06 июня 2025, 14:03
В Самарской области подорожают пригородные перевозки
Стоимость проезда в скорых поездах серии "Ласточка" увеличится на 8%. Транспорт
520
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил социальных работников Самарской области
8 июня 2025  11:11
Вячеслав Федорищев поздравил социальных работников Самарской области
90
Костюмированный бал: в Самаре отметили Пушкинский день
7 июня 2025  14:11
Костюмированный бал: в Самаре отметили Пушкинский день
514
Новый главный тренер встретится с игроками «Крыльев Советов» 16 июня
7 июня 2025  13:41
Новый главный тренер встретится с игроками «Крыльев Советов» 16 июня
494
В Самарской области подорожают пригородные перевозки
6 июня 2025  14:03
В Самарской области подорожают пригородные перевозки
520
В Самаре стартовала программа асфальтировки проездов к социальным объектам
6 июня 2025  11:02
В Самаре стартовала программа асфальтировки проездов к социальным объектам
473
Весь список