Это один из масштабных проектов модернизации первичного звена здравоохранения в регионе. Она расположена на 4 этажах и включает детское и взрослое отделения, стоматологические отделения для взрослых и детей, женскую консультацию, лечебно-профилактическое,
Вячеслав Федорищев оценил качество новой поликлиники в Смышляевке
Две работы из Самарской области вошли в список финалистов конкурса «Связующая нить»
Водитель сбил пешехода в Автозаводском районе Тольятти
В Волжском районе водитель рано утром сбил лося
В Самаре в 2026 году масштабно обновят лифты
Результатами участия в нацпроектах поделилась глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко
Губернатор Вячеслав Федорищев оценил новый ФОК в Смышляевке
экономике РФ потребуется свыше 12 млн новых работников до 2032 года
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Вячеслав Федорищев поздравил самарских юристов с профессиональным праздником

Вячеслав Федорищев поздравил самарских юристов с профессиональным праздником

 

Уважаемые работники органов юстиции!

Поздравляю вас с Днем юриста!

Этот праздник, учрежденный в 2008 году Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина, объединяет представителей различных профессий и подчеркивает важнейшую роль юридического сообщества в нашей жизни.

Профессия юриста сопряжена с огромной ответственностью. От того, насколько эффективно вы защищаете права и интересы людей, во многом зависит стабильное социально-экономическое развитие Самарской области, социальное самочувствие наших граждан, их доверие к правовой системе, органам государственной власти и местного самоуправления.

Ваш   весомый вклад в работу по реализации национальных проектов, правовую поддержку участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и их семей заслуживает общественного признания и высокой оценки.

Уважаемые друзья! Искренне благодарю вас за честный, добросовестный труд, профессионализм, стремление неукоснительно соблюдать принцип равенства граждан перед законом. Уверен, что, опираясь на богатый опыт и традиции ветеранов юридической сферы, знания и энергию молодого поколения юристов, совместными усилиями мы решим все задачи, поставленные Главой государства по достижению национальных целей развития России.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе!  

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

 

