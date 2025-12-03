Вячеслав Федорищев поздравил самарских юристов с профессиональным праздником

Уважаемые работники органов юстиции!

Поздравляю вас с Днем юриста!

Этот праздник, учрежденный в 2008 году Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина, объединяет представителей различных профессий и подчеркивает важнейшую роль юридического сообщества в нашей жизни.

Профессия юриста сопряжена с огромной ответственностью. От того, насколько эффективно вы защищаете права и интересы людей, во многом зависит стабильное социально-экономическое развитие Самарской области, социальное самочувствие наших граждан, их доверие к правовой системе, органам государственной власти и местного самоуправления.

Ваш весомый вклад в работу по реализации национальных проектов, правовую поддержку участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и их семей заслуживает общественного признания и высокой оценки.

Уважаемые друзья! Искренне благодарю вас за честный, добросовестный труд, профессионализм, стремление неукоснительно соблюдать принцип равенства граждан перед законом. Уверен, что, опираясь на богатый опыт и традиции ветеранов юридической сферы, знания и энергию молодого поколения юристов, совместными усилиями мы решим все задачи, поставленные Главой государства по достижению национальных целей развития России.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев