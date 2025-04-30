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Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников пожарной охраны с профессиональным праздником

30 апреля 2025 12:40
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Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников пожарной охраны с профессиональным праздником

Уважаемые работники и ветераны пожарной охраны!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Служба пожарных требует высочайшего профессионализма, мужества и самоотверженности. Находясь в постоянной готовности вступить в борьбу с огненной стихией, чтобы защитить жизни и имущество наших граждан, вы непрерывно совершенствуете свое мастерство, слаженность действий, умение оперативно принимать решения в самой сложной обстановке.

Региональное Правительство придает большое значение укреплению противопожарной защиты территорий и населения, поддержке пожарно-спасательных подразделений. До 2030 года мы планируем спроектировать и построить 25 быстровозводимых пожарных депо, оснастить их необходимой техникой и снаряжением.

Особое внимание мы уделяем социальному благополучию пожарных. С этой целью в 2025 году установлены дополнительные  выплаты сотрудникам и работникам подразделений, непосредственно принимающим участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

Дорогие друзья! Благодарю вас за верность долгу, ответственное отношение к своим служебным обязанностям, стремление максимально обезопасить людей от природных катаклизмов и техногенных аварий. Особая признательность - ветеранам пожарной охраны, передающим свой богатый опыт и традиции молодому поколению огнеборцев.

От всей души желаю вам здоровья, оптимизма, благополучия, успехов в вашей нелегкой, зачастую сопряженной с риском для жизни службе!

 Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

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