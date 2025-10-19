Я нашел ошибку
Перед спектаклем пройдет паблик-ток, посвященный роману Мариам Петросян, с психологами Вероникой Чувановой и Ларисой Панариной.
В «СамАрте» пройдет премьера спектакля «Дом, в котором…» по роману Мариам Петросян
В Париже ограбили Лувр, музей временно закрыт
В Париже ограбили Лувр, музей временно закрыт
«Крылья Советов» расстались с главврачом
«Крылья Советов» расстались с главврачом
В России готовят список лекарств, из-за которых могут лишать водительских прав
В России готовят список лекарств, из-за которых могут лишать водительских прав
в августе Франция нарастила экспорт вина в Россию до 1,2 млн евро
В августе Франция нарастила экспорт вина в Россию до 1,2 млн евро
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
В Кошкинском районе сожитель ударил упавшую женщину ногой
В Кошкинском районе сожитель ударил упавшую женщину ногой
В Тольятти Datsun on-DO сбил пешехода
В Тольятти Datsun on-DO сбил пешехода
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства

19 октября 2025 12:55
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства

Уважаемые работники и ветераны отрасли дорожного хозяйства!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Этот день посвящается вам – талантливым и трудолюбивым людям, которые выполняют важную миссию по развитию, безопасной и эффективной эксплуатации дорожной сети.

Искренне благодарен каждому за активную, напряженную работу, профессионализм и выносливость! За годы работы вы сделали ценный вклад в социально-экономическое благополучие Самарской области и продолжаете создавать новые возможности для ее роста и развития, обеспечиваете комфорт и безопасность жителей региона.

Мы с вами набрали хорошие темпы по реализации многих дорожных программ и сейчас благодаря совместным усилиям входим в число регионов-лидеров по развитию отрасли. По итогам этого года будет отремонтировано более 460 километров дорог.

В ближайших планах реализация двух крупных проектов, которые имеют исключительную важность для оптимизации транспортных маршрутов в южном направлении, создания условий для более тесного торгово-экономического сотрудничества с соседними странами. Это строительство третьего этапа мостового перехода «Фрунзенский», а также реконструкция Обхода города Самары. Уверен, ваше мастерство, энергия и целеустремленность помогут нам в реализации этих и многих других амбициозных планов!

В этот праздничный день выражаю особые слова признательности и почтения ветеранам, отдавшим отрасли дорожного хозяйства многие годы, заложившим прочные трудовые традиции, которым следует сегодня молодое поколение дорожников.

Друзья! Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, процветания, сил и энергии! Пусть каждый день приносит радость, вдохновение на новые свершения!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
19 октября 2025, 13:24
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
Более 100 участников представляют продукцию локальных брендов.
Общество
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю по случаю Дня отца
19 октября 2025, 10:28
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю по случаю Дня отца
Сегодня мы уже в пятый раз отмечаем общероссийский праздник – День отца. Общество
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
18 октября 2025, 11:08
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
В Самаре работает горячая линия по отоплению.  ЖКХ
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
19 октября 2025  13:24
19 октября 2025  13:24
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
19 октября 2025  12:55
19 октября 2025  12:55
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю по случаю Дня отца
19 октября 2025  10:28
19 октября 2025  10:28
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю по случаю Дня отца
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
18 октября 2025  11:08
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча
18 октября 2025  10:42
18 октября 2025  10:42
В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча
