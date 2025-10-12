Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

154

Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса Самарской области!

Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

В прошлом году агропромышленный комплекс Самарской области продемонстрировал высокие результаты по урожайности зерновых и зернобобовых культур. Выросли объемы экспорта – в настоящее время мы поставляем сельскохозяйственную продукцию почти в пять десятков стран. Введено в оборот почти 4 тысячи гектаров пахотных земель. В АПК инвестировано более 11 млрд рублей.

За всем этим стоит напряженный, самоотверженный труд наших аграриев, их любовь к своей земле, ответственность за порученное дело.

В этом году труженики села не снижают планку. Свою задачу мы видим в том, чтобы задействовать все механизмы господдержки сельского хозяйства, поднять аграрное производство на качественно новый уровень. В бюджете на 2025 год на эти цели заложено свыше 6 млрд рублей.

Особое направление нашей работы – реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области». Обеспечение жителей села жильём, повышение транспортной доступности, развитие инфраструктуры, включая объекты образования, культуры и спорта, – наш приоритет.

Сегодня перед нами стоят новые масштабные задачи, поставленные Президентом В.В. Путиным: к 2030 году увеличить объем производства продукции АПК не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2021 года, а экспорт — не менее чем в 1,5 раза. Обеспечить технологическую независимость в сфере продовольственной безопасности и улучшить качество среды для жизни в опорных населенных пунктах. Уверен, вместе мы приложим все силы, чтобы справиться с этими задачами.

Искренне благодарю вас за выдающиеся трудовые свершения и верность своему высокому призванию. Спасибо нашим ветеранам, сумевшим в непростые времена сохранить потенциал отрасли и передать свой опыт молодым специалистам. И, конечно, огромная признательность всем, кто помогает участникам СВО и их семьям. В этой всенародной поддержке – залог победы и установления прочного мира на нашей земле на многие десятилетия вперед.

Успехов вам, дорогие друзья, хорошей погоды, знатных урожаев, счастья и мирного неба!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев