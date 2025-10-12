Я нашел ошибку
82% россиян считают электросамокаты опасными для пешеходов
Самарец отдал аферистам 1,6 млн рублей
Жители Самары на днях заметили на деревьях красные кресты
На Солнце образовался протуберанец "неадекватного размера"
В Самаре LADA Granta врезалась в стоящий автомобиль
В Самарской области сотрудники полиции совместно с представителями «Движение Первых» приняли участие в акции «Мы – граждане России»
В Госдуме предложили ввести единую скидку на авиабилеты для студентов
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Вячеслав Федорищев встретился со студентами Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия
В рощинском военном госпитале состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова»
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

12 октября 2025 11:52
154
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса Самарской области!

Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

В прошлом году агропромышленный комплекс Самарской области продемонстрировал высокие результаты по урожайности зерновых и зернобобовых культур. Выросли объемы экспорта  – в настоящее время мы поставляем сельскохозяйственную продукцию почти в пять десятков стран. Введено в оборот почти 4 тысячи гектаров пахотных земель. В АПК инвестировано более 11 млрд рублей.

За всем этим стоит напряженный, самоотверженный труд наших аграриев, их любовь к своей земле, ответственность за порученное дело.

В этом году труженики села не снижают планку. Свою задачу мы видим в том, чтобы задействовать все механизмы господдержки сельского хозяйства, поднять аграрное производство на качественно новый уровень. В бюджете на 2025 год на эти цели заложено свыше 6 млрд рублей.

Особое направление нашей работы – реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области». Обеспечение жителей села жильём, повышение транспортной доступности, развитие инфраструктуры, включая объекты образования, культуры и спорта, – наш приоритет.

Сегодня перед нами стоят новые масштабные задачи, поставленные Президентом В.В. Путиным: к 2030 году увеличить объем производства продукции АПК не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2021 года, а экспорт — не менее чем в 1,5 раза. Обеспечить технологическую независимость в сфере продовольственной безопасности и улучшить качество среды для жизни в опорных населенных пунктах. Уверен, вместе мы приложим все силы, чтобы справиться с этими задачами.

Искренне благодарю вас за выдающиеся трудовые свершения и верность своему высокому призванию. Спасибо нашим ветеранам, сумевшим в непростые  времена сохранить потенциал отрасли и передать свой опыт молодым специалистам. И, конечно, огромная признательность всем, кто помогает участникам СВО и их семьям. В этой всенародной поддержке – залог победы и установления прочного мира на нашей земле на многие десятилетия вперед.

Успехов вам, дорогие друзья, хорошей погоды, знатных урожаев,  счастья и мирного неба!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев

Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.
11 октября 2025, 16:58
Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно-выборном Круге самарских казаков
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.
365
С учетом озвученных замечаний глава региона принял доклад по проекту бюджета.
10 октября 2025, 19:15
Бюджет на три года и управленческие изменения: губернатор провел заседание кабмина
С учетом озвученных замечаний глава региона принял доклад по проекту бюджета.
513
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
10 октября 2025, 10:46
10 октября 2025, 10:46
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
По традиции крупнейших форумов первый день начнется с массового забега «Чистый спорт», который стартует на площади Куйбышева.
911
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
12 октября 2025  11:52
12 октября 2025  11:52
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.
11 октября 2025  16:58
Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно-выборном Круге самарских казаков
371
С учетом озвученных замечаний глава региона принял доклад по проекту бюджета.
10 октября 2025  19:15
Бюджет на три года и управленческие изменения: губернатор провел заседание кабмина
515
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
10 октября 2025  10:46
10 октября 2025  10:46
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
914
В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года
10 октября 2025  10:36
10 октября 2025  10:36
В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года
390
