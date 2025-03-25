Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников культуры Самарской области

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Уважаемые работники и ветераны культуры!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Самарские деятели культуры неизменно добиваются выдающихся результатов, подтверждая статус нашей области как одного из крупнейших культурных центров России. Сотрудники музеев и библиотек, театров, клубов и домов культуры, участники коллективов художественной самодеятельности делают все для того, чтобы сохранить и приумножить уникальное культурное достояние нашего региона.

При поддержке федерального центра мы ремонтируем дома культуры и детские школы искусств, открываем современные модельные библиотеки, закупаем новейшее оборудование. 20 проектов региона в этой сфере — победителей конкурса Президентского фонда культурных инициатив — получат федеральную поддержку на сумму почти 100 млн рублей.

Особая роль принадлежит вам в подготовке и праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Уверен, что эта святая дата, как и весь 2025 год, объявленный Президентом В.В. Путиным Годом защитника Отечества, станет важным этапом в формировании культурной парадигмы нашего общества, в основе которой – патриотизм, приверженность нашим традиционным духовным ценностям, потребность служения Родине и своему народу.

Крайне важно направить вашу созидательную энергию на максимальный охват самых дорогих, самых близких нам людей — наших уважаемых ветеранов, а также участников специальной военной операции и их семьи.

Дорогие друзья! Благодарю вас за творческое отношение к делу, преданность своему призванию и увлеченность профессией. Мы продолжим реализацию ключевых преобразований в сфере культуры в рамках национального проекта «Семья» и новой региональной программы «Культурные люди», которая объединит многочисленные меры поддержки работников отрасли.

Желаю вам и вашим близким счастья, здоровья, благополучия, успехов в творчестве и во всех ваших начинаниях!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев