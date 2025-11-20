Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области

160

Уважаемые работники и ветераны транспортной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваш труд очень важен для укрепления экономики Самарской области, создания комфортных условий для жизни людей. Модернизация системы транспортного сообщения – важнейший приоритет в нашей работе, одно из ключевых направлений программы социально-экономического развития Самарской области.

С 2025 года регион принимает активное участие в национальном проекте «Инфраструктура для жизни», который реализуется по решению Президента России В.В.Путина. Благодаря этому мы продолжаем работу по обновлению парка пассажирского транспорта и приведению в нормативное состояние дорожной инфраструктуры на всей территории региона.

Дорогие друзья! Благодарю всех работников отрасли за ответственное отношение к делу, профессиональное выполнение своих обязанностей, честный и самоотверженный труд. Спасибо ветеранам транспортной сферы, которые передают молодым специалистам свой богатый опыт. И, конечно, сердечная благодарность всем, кто сегодня помогает нашим защитникам Отечества и их семьям, доставляет гуманитарные грузы в зону специальной военной операции, тем самым приближая Победу.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и безаварийной работы!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев