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Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли региона

20 июля 2025 10:11
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Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли региона

Уважаемые работники и ветераны металлургической отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Металлургия является одной из базовых отраслей отечественной промышленности. Несмотря на колоссальное санкционное давление, наши металлурги продолжают стабильно работать, поставляя высококачественную продукцию потребителям в России, наращивая экспорт в дружественные страны, на альтернативные рынки сбыта.

  Флагманом цветной металлургии является АО «Самарский металлургический завод», на долю которого приходится две трети объема отгруженных товаров по региональной отрасли. Здесь производится широкая номенклатура изделий из алюминиевых сплавов для  аэрокосмической, судостроительной, упаковочной, транспортной и нефтегазодобывающей отраслей. На «СМЗ» продолжается реализация инвестпроектов, направленных на модернизацию и техническое перевооружение, повышение  производительности и обеспечение безопасных условий труда, выполнение экологических требований.

Достойный вклад в укрепление экономического потенциала области,  улучшение качества жизни людей вносят также такие предприятия, как ИНКАТЕХ, «Русская Катанка», ФОСФОХИМ и другие.

Уважаемые друзья! Благодарю вас за преданность своему делу, высокую ответственность, верность традициям ударного труда, заложенным ветеранами металлургии.  Правительство области и впредь будет оказывать вам поддержку в решении производственных задач, реализации социально значимых проектов.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и новых свершений на благо Самарской области, на благо нашего Отечества!

 Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

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