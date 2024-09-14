Вячеслав Федорищев поздравил Чапаевск со 113-летием

Губернатор Самарской области отметил, что город - уютный, красивый и с богатой историей.
Сегодня, 14 сентября, Чапаевску исполняется 113 лет, пишет Сова.
- Уважаемые чапаевцы, спасибо за бережное отношение к прошлому, за искреннее стремление развивать свою малую родину! Не останавливайтесь на достигнутом, впереди у нас много планов! Желаю здоровья, энергии, а городу - процветания, - написал глава региона Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.
Также губернатор Самарской области поздравил жителей Отрадного с Днем города. Сегодня муниципалитету исполняется 68 лет.