Вячеслав Федорищев поздравил Чапаевск со 113-летием

168

Губернатор Самарской области отметил, что город - уютный, красивый и с богатой историей.

Сегодня, 14 сентября, Чапаевску исполняется 113 лет, пишет Сова.

- Уважаемые чапаевцы, спасибо за бережное отношение к прошлому, за искреннее стремление развивать свою малую родину! Не останавливайтесь на достигнутом, впереди у нас много планов! Желаю здоровья, энергии, а городу - процветания, - написал глава региона Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

Также губернатор Самарской области поздравил жителей Отрадного с Днем города. Сегодня муниципалитету исполняется 68 лет.