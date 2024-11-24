Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре на Нагорной автомобилист сбил пешехода
В Самаре на Нагорной автомобилист сбил пешехода
В Кошкинском районе в ДТП пострадали трое, среди них семилетняя девочка
В Кошкинском районе в ДТП пострадали трое, среди них семилетняя девочка
В Сызрани пенсионерка заметила в магазине чужое портмоне с деньгами и присвоила имущество себе
В Сызрани пенсионерка заметила в магазине чужое портмоне с деньгами и присвоила имущество себе
В Челно-Вершинском районе подчиненный угнал машину у начальника
В Челно-Вершинском районе подчиненный угнал машину у начальника
В Самаре разобрали один из легендарных аттракционов
В Самаре разобрали один из легендарных аттракционов
Названа средняя цена за 1 квадратный метр вторичного жилья в Самаре
Названа средняя цена за 1 квадратный метр вторичного жилья в Самаре
На самарской набережной монтируют новую иллюминацию
На самарской набережной монтируют новую иллюминацию
Матвиенко предложила провести в России "Десятилетие семьи"
Матвиенко предложила провести в России "Десятилетие семьи"
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.58
1.9
EUR 107.43
1.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Новая галерея проведет открытую лекцию о творчестве русских художников для учащихся Самары
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
«Разговоры о важном»: СОУНБ приглашает на встречу с певицей Светланой Маловой
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем матери

24 ноября 2024 12:00
145
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем матери

Уважаемые жители Самарской области!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником — Днем матери!

Этот праздник, символизирующий всепобеждающую силу материнской любви, заботы и доброты, вызывает в каждом из нас светлые, трепетные чувства и неизменно пробуждает в наших сердцах глубокую благодарность к самому главному в жизни человеку – маме. С первых шагов она сопровождает нас по жизни как ангел-хранитель, мудрый советчик и надежный друг.

Охрана материнства и детства, укрепление института семьи, забота о многодетных матерях, повышение их социального статуса – важнейшие направления работы федеральных властей и регионального Правительства. Значимость этих приоритетов подчеркивается тем, что 2024 год объявлен Президентом РФ В.В. Путиным Годом семьи.

Низкий поклон всем матерям Самарской области, воспитавшим наших героев – участников специальной военной операции, настоящих мужчин, защитников Отечества, многодетным и приемным мамам.

Дорогие мамы, своим благородным, самоотверженным трудом, своей жертвенной любовью вы способствуете тому, чтобы крепкая семья оставалась нашей главной опорой,
а окружающий нас мир становился лучше, гуманнее, добрее.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, тепла домашнего очага и радости от каждого прожитого дня! Будьте любимы и счастливы! И пусть главной наградой для вас станут успехи ваших детей!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На самарской набережной монтируют новую иллюминацию
24 ноября 2024, 12:27
На самарской набережной монтируют новую иллюминацию
Украшение набережной планируют завершить с опережением срока и включить иллюминацию до 15 декабря.  Благоустройство
128
Глава региона подчеркнул: надо обеспечить максимальное качество вывоза мусора и порядок вокруг всех контейнерных площадок, быстро установить новые площадки, где это требуется.
22 ноября 2024, 18:19
Вячеслав Федорищев обсудил с руководством АО «Экология» работу компании в качестве нового регоператора по обращению с ТКО
Глава региона подчеркнул: надо обеспечить максимальное качество вывоза мусора и порядок вокруг всех контейнерных площадок, быстро установить новые площадки,... Политика
914
Губернатор Самарской области заявил, что члены регионального правительства теперь должны принимать присягу
22 ноября 2024, 14:04
Губернатор Самарской области заявил, что члены регионального правительства теперь должны принимать присягу
Позже глава региона заявил, что с 1 января 2025 года в области внедрят систему детектора лжи. Общество
595
В центре внимания
На самарской набережной монтируют новую иллюминацию
24 ноября 2024  12:27
На самарской набережной монтируют новую иллюминацию
130
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем матери
24 ноября 2024  12:00
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем матери
140
Глава региона подчеркнул: надо обеспечить максимальное качество вывоза мусора и порядок вокруг всех контейнерных площадок, быстро установить новые площадки, где это требуется.
22 ноября 2024  18:19
Вячеслав Федорищев обсудил с руководством АО «Экология» работу компании в качестве нового регоператора по обращению с ТКО
914
Губернатор Самарской области заявил, что члены регионального правительства теперь должны принимать присягу
22 ноября 2024  14:04
Губернатор Самарской области заявил, что члены регионального правительства теперь должны принимать присягу
596
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссий Госсовета по направлениям «Промышленность» и «Технологическое лидерство»
22 ноября 2024  12:33
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссий Госсовета по направлениям «Промышленность» и «Технологическое лидерство»
1660
Весь список