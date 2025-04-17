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Вячеслав Федорищев поставил задачи по обеспечению безопасности в период майских праздников

17 апреля 2025 20:27
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Вячеслав Федорищев поставил задачи по обеспечению безопасности в период майских праздников

В четверг, 17 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области. Повестка была посвящена мерам по обеспечению безопасности и готовности к реагированию на угрозы террористического характера в период подготовки и проведения предстоящих майских праздников, а также антитеррористической защищенности объектов отдыха детей и их оздоровления.

Глава региона отметил: «В условиях проведения специальной военной операции мероприятия, посвященные праздникам Весны и Труда и 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, имеют важнейшее государственное значение как в политическом, так и социально-идеологическом плане, позволяют сплотить наше общество и напомнить о той высокой цене, которую отдал наш народ в борьбе с нацистской угрозой».

В Самарской области и соседних регионах отмечается высокий уровень угроз, связанных с устремлениями вражеской стороны к объектам оборонной, топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, а также к применению методов информационной войны. За прошедший период 2025 года на региональные объекты промышленности были совершены воздушные атаки с применением беспилотников, органами безопасности во взаимодействии с другими правоохранительными структурами пресечен целый ряд преступлений террористической и экстремистской направленности. «В сложившейся ситуации первостепенными задачами правоохранительных ведомств, органов региональной и муниципальной власти является обеспечение безопасности проведения праздничных мероприятий, готовности сил и средств к реагированию на осложнение обстановки, своевременное пресечение совершения террористических актов и иных резонансных преступлений. При этом повышенное внимание следует уделить местам проведения массовых мероприятий, где проходят парад Победы, Всероссийская акция «Бессмертный полк», а также территориям размещения исторических и культурных объектов – монументов воинской славы, памятников и мест захоронения воинов Великой Отечественной войны», – обозначил задачу Вячеслав Федорищев.

Подготовка мероприятий, приуроченных к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, начата в регионе заблаговременно, сформирован областной организационный комитет «Победа», проведен ряд заседаний, в ходе которых проработаны вопросы организационного характера. Учтены поступившие указания и рекомендации Совета Безопасности, аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации и федеральных структур.

Также губернатор акцентировал внимание на повышенном контроле за состоянием антитеррористической защищенности объектов культа, торговли, культуры, спорта и других мест притяжения жителей и гостей региона. «Все перечисленные аспекты должны найти отражение в протокольных поручениях Комиссии, которые необходимо реализовать в сжатые сроки и в точном соответствии с установленными требованиями», — подчеркнул он.

Также повышенные меры безопасности должны быть обеспечены в отношении объектов отдыха и оздоровления детей. В регионе расположены более 700 таких объектов, в летние каникулы они принимают порядка 60 тысяч детей. Детский отдых организуется как для жителей Самарской области и соседних регионов, так и для ребят из приграничных российских территорий, где ведутся боевые действия.

Как отметил Вячеслав Федорищев, реализовать повышенные меры безопасности необходимо при высоком уровне взаимодействия правоохранительного блока с органами региональной власти, прежде всего министерствами социально-демографической и семейной политики и образования, а также с собственниками объектов.

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