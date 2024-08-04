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Он осмотрел город, его предприятия и инфраструктурные объекты, пообщался с представителями общественных организаций и жителями городского округа.
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Вячеслав Федорищев посетил с рабочим визитом Чапаевск

4 августа 2024 17:31
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Он осмотрел город, его предприятия и инфраструктурные объекты, пообщался с представителями общественных организаций и жителями городского округа.

В воскресенье, 4 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев посетил с рабочим визитом Чапаевск, где осмотрел город, его предприятия и инфраструктурные объекты, пообщался с представителями общественных организаций и жителями городского округа.

Одной из центральных тем стало создание современных общественных пространств и благоустройство территорий. Особое внимание уделили парку имени В.И. Чапаева.

Напомним, в прошлом году проект преображения парка одержал победу в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится по инициативе Президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В ходе визита глава региона оценил ход работ по благоустройству парка. В настоящее время выполнено 80% запланированных работ: в парке обустроены пешеходные дорожки, идет подготовка к монтажу оборудования и озеленению территории. Планируется реконструкция мемориального комплекса, установка детских игровых комплексов с большой площадкой и качелями, строительство сцены и амфитеатра. Также появятся фитнес-зона и фотоарки, а для любителей граффити будет создано арт-пространство.

Руководитель области отметил, что темпы пока недостаточны, и требуется увеличение количества рабочих на объекте. Особенно, по оценке главы региона, не хватает озеленителей. Вячеслав Федорищев обсудил с подрядчиком возможность ускорения работ.

«В середине августа ожидается поставка фонарей и оборудования, что позволит завершить основные работы раньше срока. Отдельное внимание – ремонту площади вокруг фонтана, должны закончить в этом году, – отметил глава региона. – Уверен, парк станет комфортным местом для отдыха горожан и гостей Чапаевска. Здесь будут проводиться концерты и другие мероприятия».
Руководитель области подчеркнул, что качество и сроки выполнения работ находятся у него на личном контроле.

Также Вячеслав Федорищев побывал на стадионе, где встретился с юными баскетболистами и их тренером. Молодые спортсмены рассказали главе региона о своих проблемах – для полноценных тренировок им не хватает крытого зала. По решению Вячеслава Федорищева в следующем году начнется проектирование нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Чапаевске. Это позволит создать более комфортные условия для занятий спортом и будет способствовать его массовому развитию в муниципалитете.

В завершение рабочей поездки Вячеслав Федорищев провел встречу с жителями городского округа, на которой были затронуты ключевые вопросы, волнующие горожан. Среди них – работа общественного транспорта, отсутствие загородного парка, нехватка узких специалистов в сфере здравоохранения, ЖКХ, благоустройство городского кладбища, проблемы с бездомными животными, состояние дворов.

Также на встрече жители Чапаевска отметили необходимость оздоровления озера Ильмень, которое находится в заросшем состоянии, и недостаточное благоустройство прибрежной территории.

Глава региона взял вопрос на личный контроль и подчеркнул, что в следующем году начнутся работы по расчистке озера и благоустройству.

Еще одним животрепещущим вопросом стало качество питьевой воды. Горожане рассказали, что она не соответствует нормам, в чайниках образуется накипь, а бытовая техника «выходит из строя».

Вячеслав Федорищев обозначил необходимость немедленного реагирования на сложившуюся ситуацию. По решению главы региона в ближайшее время будет изучена проектная документация и начнется проектирование новой системы водоснабжения. Также городской округ будет включен в программу «Чистая вода».

«Все озвученные проблемы взяли в работу. Чапаевск – важный промышленный центр, и мы обязаны создать здесь комфортные условия для жизни и отдыха», – акцентировал Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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