Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Красноярского района пути решения проблемных вопросов территории

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В субботу, 13 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев работает на территории Красноярского района. В ДК «Нефтяник» пгт Мирный собрались представители общественности района, чтобы на встрече озвучить руководителю области проблемные вопросы, которые требуют решения. Рабочую поездку в этот район Вячеслав Федорищев анонсировал накануне на своей странице в социальной сети Вконтакте, предложив местным жителям в комментариях написать, где нужно побывать и на что обратить внимание.

В начале встречи глава региона отметил, что ознакомился с вопросами жителей и по многим из них уже знает проблематику: «Она не уникальная для района, практически везде одна и та же — дороги, коммуналка, дворы, порядок на улицах. Но везде есть свои особенности». Он подчеркнул, что в рамках своей работы ежедневно общается с жителями. Форматы разные — и личные приемы, и деятельность общественных приемных, куда каждый может обратиться и быть уверен, что переданная информация дойдет до главы региона.

Местные жители обозначили волнующие их вопросы по самым разным сферам. Так, житель поселка Светлое Поле обратил внимание: в районе нет Дворца спорта. Спортивный объект очень нужен, так как много детей, которые занимаются хоккеем, фигурным катанием, также есть и взрослые люди, заинтересованные в занятия спортом на льду. Тренироваться приходится в Самаре, а это несет дополнительные расходы, которые не все могут себе позволить. Он также поинтересовался, будет ли достроен бассейн и рассказал о проблемах в поселке Коммунарский, где живут его родители: это плохое обеспечение водой, нерегулярный вывоз мусора, отсутствие аптеки и врача-терапевта.

Как отметил Вячеслав Федорищев, спорт и здравоохранение будут в центре программы развития Самарской области: «Спорт и здоровье — самое важное». Одна из задач — по каждому из направлений, где есть нехватка инфраструктуры, ее создать. Будет создаваться большая программа реконструкции спортивных объектов. «Правильнее и проще вводить в эксплуатацию то, что уже построено но не работает. И достраивать то, что у нас не достроено», — пояснил руководитель области.

Жительница одного из сельских поселений района возмутилась отсутствием школьного автобуса. В ходе обсуждения ситуации с главой поселения и директором школы выяснилось, что заявку на него образовательное учреждение не подавало, поскольку дети закреплены за территорией другого поселения. «Подавайте заявку в министерство образования и науки Самарской области, — обратился Вячеслав Федорищев к директору школы. — А министерство вместе с главой очень быстро подправят некоторые вещи. Если нет заявки, откуда узнать, что нужен автобус? Сейчас заявка будет и мы будем планировать закупку этого автобуса».

Один из вопросов, заданных главе области на встрече, касался земельных участков многодетным семьям. По словам одной из жительниц, до их участка даже невозможно доехать. Как пояснил Вячеслав Федорищев, обеспечение инфраструктурой участков, которые выдаются не только многодетным, но и семьям участников СВО, это системная задача. «Раз мы взяли на себя это обязательство — выдавать эти участки, обязаны инфраструктурой оснастить. Цена вопроса колоссальная», — отметил глава субъекта. На решение этой задачи поправками в областной бюджет будет постепенно закладываться больше дополнительных средств, часть уже предусмотрена. «Будем решать эту проблему системно, последовательно. Конечно же, посмотрим по тому земельному массиву, где вы получали участки», — ответил Вячеслав Федорищев жительнице. Кроме того, глава региона сообщил о том, что анализируется возможность предоставления сертификатов, компенсирующих стоимость участка, для тех, кто такой вариант сочтет для себя приоритетным.

Уборка территории, вывоз мусора, ликвидация свалки — на эту тему была жалоба жительницы поселка Мирный. «Улицы не убираются. По улице Павлика Морозова ходить невозможно, она не убирается уже несколько лет. Контейнерные площадки разрушены — там нет асфальтового покрытия. А на крайней площадке по улице — свалка резиновых колес, которую не вывозят около года», — пожаловалась женщина.

«Все, что касается обращения с мусором, мы будем менять: принципы, подходы, тарифообразование, компании, которые этим занимаются. «Добросовестность» мы видим — она на улицах видна, в этих контейнерных площадках», — отметил глава региона.

На встрече жители попросили обратить внимание и отремонтировать здание старой одноэтажной больницы в Мирном: «Эта больница была — очень нас выручала, там был стационар, в дневном стационаре одно время специалисты, которые приезжали из Красного Яра, делали системы, уколы. Сейчас это здание закрыто, пустует». Этот вопрос глава региона взял на личный контроль, решение по зданию примут после осмотра и оценки его состояния, строительной готовности.

Состояние поликлиники в Мирном также вызывает много вопросов. По словам одной из жительниц, там протекает крыша, что может привести к замыканию. По ее словам, требуется срочный ремонт, о чем не раз сообщали главе поселения. На встрече же выяснилось, что до сих пор не заключен контракт даже на проектные работы. Решение этого вопроса — теперь также на личном контроле руководителя Самарской области.

В следующем году в поселке Северном появится скважина — так будет решена проблема с водой. Сейчас, по словам одной из жительниц, люди вынуждены купаться и набирать воду ночью, поскольку днем напора воды нет.

Участники встречи подняли вопрос благоустройства детских площадок — где-то сломалась горка, где-то нет покрытия. Нужны площадки и для подростков. Кроме того, актуален для жителей Мирного вопрос благоустройства территорий после работ по газификации.

С просьбой сделать в Мирном достойную аллею в память о погибших бойцах обратилась супруга участника СВО. Глава региона идею поддержал, а самое подходящее место для аллеи предложил выбрать голосованием жителей. «Для нас ребята, которые, к сожалению, отдали свою жизнь за страну — это, конечно, наши герои. Мы посмотрим внимательно, где это правильно сделать. Может быть, действительно в парке. Посмотрим на парк, на его благоустройство. Если это будет в парке логично и все жители поселка за это проголосуют, там это сделаем».

В заключение встречи обсудили состояние рек Сок и Кондурча. «Ужасное состояние. Мне бы хотелось узнать, чья это зона ответственности и выделяются ли какие-либо средства — все мосты после паводка завалены деревьями в уровень моста. Уже скоро будет снег, а у нас даже деревья не убрали. Антисанитарная зона. Никаких пляжей, ничего нет», — сказал один из участников встречи.

«Зона ответственности — моя, — ответил глава региона Вячеслав Федорищев. — Сейчас в программе развития делаем очень большой раздел «Экология». Не только Волгой, но и всеми нашими реками будем заниматься предметно. Накопленный ущерб достаточно серьезный, одними гидротехническими сооружениями не обойдется, это целый комплекс, который должен быть реализован. У нас построено за последние три года 10 объектов только на Волге. 7 сейчас достраиваем и вводим в эксплуатацию в течение этого и следующего года. Но их недостаточно. Состояние мостов и береговой линии — отдельный вопрос. Будем заниматься предметно».

Руководитель области поблагодарил жителей района за честность и прямоту. Все обращения будут взяты в отработку командой областного Правительства, главами муниципальных образований. «Каждая проблема требует пристального внимания, будем разбираться, а сформированные решения внесем в основу нашей масштабной социальной программы развития Самарской области», — подчеркнул глава региона.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области