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Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарского региона по случаю Дня дружбы народов

12 сентября 2024 10:14
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Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарского региона по случаю Дня дружбы народов

Уважаемые друзья!
Сегодня в Самарской области - День дружбы народов.


Этот региональный праздник мы отмечаем в десятый раз. Его значимость обусловлена самой историей, традициями, укладом жизни нашего края. Здесь веками в дружбе, единстве и согласии живут и трудятся представители более 150 национальностей. Сберечь и преумножить это бесценное достояние – наша общая задача.
Сохранение культуры и обычаев народов, проживающих на волжской земле, этнокультурного многообразия Самарской области, уважения к нашим историческим корням – одно из важнейших направлений деятельности Правительства области, общественных организаций, национальных культурных объединений региона.
При нашей поддержке активно развиваются творческие коллективы, работают школы с изучением национального языка и литературы, издаются газеты, функционируют духовные учреждения, открываются музеи и памятники. Большое значение придается расширению культурных связей и контактов с другими российскими регионами.
Вместе мы поддерживаем наших бойцов, участвующих в специальной военной операции, ветеранов боевых действий и их семьи, сообща защищаем наши духовно-нравственные ценности, решаем задачи, поставленные Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, по достижению национальных целей развития страны. Именно в единстве, как свидетельствует вся история России, наша сила, залог непобедимости и великого будущего нашего многонационального народа.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, успехов в труде на благо родной земли, на благо нашей великой Родины!

Избранный губернатор Самарской области В.А. Федорищев

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