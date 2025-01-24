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Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю 82-й годовщины со дня образования 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии

24 января 2025 13:00
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Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю 82-й годовщины со дня образования 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии

Уважаемые товарищи!
Дорогие друзья!


Поздравляю командование, весь личный состав, ветеранов объединения с 82-й годовщиной со дня образования 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии!
В годы Великой Отечественной войны гвардейское объединение принимало участие в Курской битве, Корсунь-Шевченковской, Восточно-Померанской операциях и взятии Берлина. За мужество и героизм 221 гвардеец был удостоен звания Героя Советского Союза, свыше ста тысяч воинов награждены орденами и медалями.


Сегодня, продолжая дело, начатое нашими дедами и прадедами, воины-гвардейцы сражаются с нацизмом на исторических российских землях в зоне специальной военной операции. При выполнении задач, поставленных Президентом страны В.В. Путиным, они проявляют отвагу, стойкость и высокий морально-боевой дух.
Дорогие друзья! Благодарю вас за самоотверженность, верность Военной присяге, воинскому долгу и преданность Отчизне! Спасибо ветеранам, передавшим новому поколению воинов свои боевые традиции, чувство гордости за принадлежность к гвардейскому объединению и беззаветную любовь к Родине.


Правительство Самарской области и дальше будет оказывать всю необходимую поддержку 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, семьям военнослужащих.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, выдержки, благополучия и ратных успехов на благо Отечества!Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

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