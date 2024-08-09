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Вячеслав Федорищев наградил специалистов и ветеранов строительной отрасли
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Вячеслав Федорищев наградил специалистов и ветеранов строительной отрасли

9 августа 2024 20:13
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Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню строителя, состоялось в Самарском театре оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича.

В пятницу, 9 августа, накануне Дня строителя врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев вручил государственные награды заслуженным специалистам и ветеранам отрасли. Глава региона отметил вклад строительного комплекса в развитие Самарской области и улучшение жизни жителей губернии.  

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню строителя, состоялось в Самарском театре оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича. В нем приняли участие представители ведущих строительных организаций региона, общественных объединений и вузов, почетные граждане и ветераны труда.  

«Строительный комплекс по праву считается одним из ведущих секторов национальной экономики. От устойчивого развития строительного комплекса зависит очень многие индустрии, экономическое развитие каждого города, субъекта, всей страны, укрепление смежных отраслей, создание дополнительных рабочих мест и, конечно, повышение качества жизни наших граждан, — сказал Вячеслав Федорищев на торжественном мероприятии. — Благодаря вам в Самарской области сохраняется высокий уровень объема жилищного строительства, возводятся объекты социально-культурной сферы, причем объекты уникальные, красивые, значимые, удобные для жителей. С применением передовых методов работы и самых современных технологий реализуются сложнейшие проекты».

Глава региона отметил ту поддержку, которую строительной отрасли оказывает Президент страны. «На решение всех задач, которые стоят перед строительным комплексом, направлены национальные проекты, реализуемые под руководством нашего Президента Владимира Владимировича Путина, — подчеркнул руководитель Самарской области. — Владимир Владимирович уделяет серьезное внимание отрасли. По его поручению принимаются решения Правительства Российской Федерации, которые нацелены на повышение качества работы строительного комплекса». 

Вячеслав Федорищев напомнил, что Самарская область исторически имеет развитую сырьевую и производственную базу строительной индустрии.

«В этой сфере происходят позитивные изменения. В промышленности строительных материалов проводится техническое перевооружение и модернизация производств. Мы можем сами себя обеспечивать современными и качественными стройматериалами, производя их здесь, в Самарской области», — сказал глава региона. 

Сегодня среди ключевых задач строительной отрасли региона – переселение жителей из аварийного жилого фонда, обеспечение жильем детей-сирот, восстановление прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Руководитель губернии отдельно подчеркнул значимость работы тех, кто занимается восстановлением мирной жизни в новых субъектах РФ, в частности в городе-побратиме Снежное ДНР. 

Вячеслав Федорищев отметил самоотверженный труд ветеранов и специалистов строительной сферы региона, их стремление сделать жизнь жителей Самарской области более комфортной и благополучной. 

«Ваша работа созидательная и очень благодарная. В Самарской области нам предстоит очень много строить, большие и новые объекты. Нам предстоит многое восстанавливать, восстанавливать наше уникальное историческое наследие, — сказал глава региона. — Вы — настоящие профессионалы, которые умеют создавать объекты, которыми мы потом все гордимся. Успехи в вашей мирной профессии – залог счастливого будущего нынешнего и будущих поколений россиян, жителей Самарской области». 

В рамках торжественного мероприятия Вячеслав Федорищев вручил заслуженным специалистам и ветеранам отрасли государственные и региональные награды. Также были отмечены строительные династии Самарской области.   

Почетного знака губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской» был удостоен член правления регионального отделения «Российского общества инженеров строительства», директор ООО «Дорожная ремонтно-строительная компания» Александр Латкин. Он сообщил, что денежная выплата, которая полагается к награде, пошла на приобретение трех квадрокоптеров на нужды СВО. БПЛА будут переданы в приграничную воинскую часть, где служат бойцы из Самарской области. 

 

Фото: Светлана Осьмачкина/СОВА

Теги: Мероприятия Самара

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