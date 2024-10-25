Я нашел ошибку
Главные новости:
25 октября свое участие в мероприятии инициировали сотрудники Управления МВД России по г. Самаре.
Самарский «Сад Памяти» пополнился каштанами
Он подчеркнул важность Куйбышевской железной дороги для региона и всей страны.
Вячеслав Федорищев поздравил коллектив КбшЖД с 150-летием и вручил награды лучшим сотрудникам отрасли
В связи с продолжением строительно-монтажных работ на водоводах.
Продлено ограничение движения транспорта по улице Авиационной в Самаре
Главы регионов обсудили также сотрудничество в отрасли беспилотных авиационных систем.
Вячеслав Федорищев и Алексей Русских обсудили сотрудничество Самарской и Ульяновской областей в сфере промышленности
Женщины губернии в возрасте от 18 до 25 лет при рождении первого ребенка смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.
По поручению Вячеслава Федорищева уже в этом году начнутся выплаты женщинам при рождении первенца
Выставка «Самара» станет продолжением форума-выставки «Россия», проходившей на ВДНХ в Москве.
В Самарской области 4 ноября откроется выставка «Самара», посвященная достижениям региона
Крупнейшими заказчиками-лидерами по объему закупок у малого и среднего бизнеса стали РЖД, «Аэрофлот», Сбербанк, Банк ВТБ и др.
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по приросту закупок госкомпаний у МСП
Это максимальный размер ставки с момента ее введения в 2013 году.
ЦБ повысил ключевую ставку до 21%
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.74
0.1
EUR 104.51
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
2 ноября «Ночь искусств» пройдет в Самаре в СОУНБ
26 октября в Сызрани состоится Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома»
В Самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев и Алексей Русских обсудили сотрудничество Самарской и Ульяновской областей в сфере промышленности

25 октября 2024 18:59
287
Главы регионов обсудили также сотрудничество в отрасли беспилотных авиационных систем.

В пятницу, 25 октября, после подписания соглашения с ОАО «РЖД» губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Стороны обсудили взаимодействие регионов в сфере промышленности.

Открывая встречу, глава Самарской области отметил: 150-летие Куйбышевской железной дороги, которое отмечается сегодня, очень важное и знаковое событие для всех регионов, которые объединяет Куйбышевская железная дорога.

«Наше сотрудничество одной инфраструктурой не ограничивается. Несколько месяцев назад были с делегацией в Ульяновской области, по вашему приглашению подписывали дорожную карту по взаимодействию по многим направлениям: и промышленность, и наука, и наша туристическая связанность, - отметил Вячеслав Федорищев и поблагодарил Алексея Русских за сотрудничество. - Уверен, что договоренности, которые были достигнуты, - взаимодействие наших предприятий и кооперация, в том числе в автопроме, тяжелом машиностроении, будут только усиливаться».

Главы регионов обсудили также сотрудничество в отрасли беспилотных авиационных систем. «Уверен, мы сегодня с вами найдем дополнительные точки взаимодействия», - отметил Вячеслав Федорищев.

Губернатор Ульяновской области подчеркнул: «Растут кооперационные связи между предприятиями - в авиационной отрасли, в машиностроении в целом, учитывая, что в Ульяновской области предприятия имеют большие компетенции по производству станков. У нас в регионе несколько сотен предприятий, которые поставляют узлы и комплектующие для конвейера АВТОВАЗа. Уверен, что сегодняшняя наша встреча и сегодняшняя работа придаст новый импульс нашим взаимоотношениям».

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских таможенников с профессиональным праздником
25 октября 2024  11:50
Вячеслав Федорищев поздравил самарских таможенников с профессиональным праздником
244
В общественном транспорте Самары системы отопления запустили раньше, чем в предыдущие годы
25 октября 2024  11:02
В общественном транспорте Самары системы отопления запустили раньше, чем в предыдущие годы
247
Основным вопросом обсуждения стала подготовка инженерных кадров для ракетно-космической отрасли.
24 октября 2024  17:49
Вячеслав Федорищев встретился с космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом
516
Более 160 местных производителей представят свою продукцию на фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
24 октября 2024  13:54
Более 160 местных производителей представят свою продукцию на фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
538
Вячеслав Федорищев поздравил спецназ региона с Днем подразделений специального назначения в Вооруженных Силах РФ
24 октября 2024  11:51
Вячеслав Федорищев поздравил спецназ региона с Днем подразделений специального назначения в Вооруженных Силах РФ
710
Весь список