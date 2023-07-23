Второй день Молодёжного форума ПФО «iВолга» платформы Росмолодёжь.События: итоги

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Завершился второй день Молодёжного образовательного форума «iВолга». Он выдался насыщенным: лекции, панельные дискуссии, встречи со спикерами федерального уровня и Фестиваль начальной военной подготовки.

На смене «Единство поколений» состоялась открывающая лекция «Молодой патриот сегодня: ценности через деяния», которую провёл губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. С участниками смены спикер обсудил события прошлого, которые влияют на современность, и отметил, что каждый участник и его окружение играют большую роль в сохранении таких важных ценностей, как любовь к своей Родине и гордость за свою страну.

«Патриотизм – это внутреннее состояние, которое выражается в поступках и действиях. В наше время существует проблема искажения патриотических ценностей, и чтобы ее решить, нужно громко транслировать их. Эта работа начинается в семье, в школе».

2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника: для молодых специалистов в сфере педагогики и просвещения на форуме «iВолга» проходит смена «Мастера воспитания». В рамках направления состоялась панельная дискуссия об инструментах профессионального продвижения молодого педагога в просветительской деятельности. Заместитель генерального директора – директор департамента по работе с регионами Российского общества «Знание» Георгий Будный рассказал о нескольких проектах «Знания»: о федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые», главной просветительской награде страны для признания достижений российских деятелей просвещения «Знание.Премия», лекторском сообществе «Знание.Лектор» (ранее известном под названием «Лига Лекторов»), а также о Центре знаний «Машук» – Всероссийском образовательном центре подготовки просветительских и управленческих кадров в области образования, молодёжной политики и воспитательной службы.

Образовательные встречи прошли и на других сменах. Например, на направлении «Флагманы молодёжи» участники сессии «Платформа РСВ: от возможностей к реализации!» познакомились с историями успеха победителей проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». На второй образовательной сессии смены «Миссия доброТЫ» состоялся открытый разговор «#МЫВМЕСТЕ, чтобы никто не остался один» с председателем Комитета Государственной Думы по молодёжной политике, руководителем платформы ДОБРО.РФ Артёмом Метелевым. Он рассказал о трендах добровольчества, о том, почему сегодня важно быть вместе и помогать друг другу. А также – про деятельность Добро.Центров и программы, разработанные организацией. Одной из таких проектов стало приложение «Добро.Будильник», которое автоматически делает перевод в выбранный фонд, если человек после звонка будильника переводит его на более позднее время.

«Каждый день идёт работа над тем, чтобы усилить каждого из вас. Мы единственная страна в мире, которая включила поддержку волонтёрства в Конституцию. Для чего это было сделано? Чтобы никто и никогда не подумал, что эта тема неважна, – поделился Артём Метелев. – Наша с вами задача – использовать условия, созданные в стране, и желание людей, чтобы быть релевантными, приходить со своими проектами и идеями и на этой благодарной почве развиваться и вовлекать людей в позитивную конструктивную повестку развития нашей страны».

Смена «Креативная мастерская» собрала участников на панельной дискуссии «Своя культура», посвящённой созданию современных творческих продуктов. Спикерами стали российский государственный деятель, политик, сенатор Российской Федерации, участник группы «Любэ» Александр Вайнберг и финалист девятого сезона проекта «Голос» на Первом канале, лауреат Национальной премии России и эксперт в сфере молодёжной политики РФ Василий Пасечник. Александр рассказал про важность патриотических песен в современном мире, а Василий посоветовал наставникам быть другом для людей, которых они обучают. Он также отметил, что человек, который может воспитывать молодёжь и работать с ней, должен быть примером для ребят, мотиватором и другом.

На форуме «iВолга» был организован большой блок мероприятий от президентской платформы «Россия – страна возможностей», в ходе которого участники форума посетили панельную дискуссию на тему «Что мне дало участие в проектах платформы «Россия – страна возможностей», прошли оценку надпрофессиональных компетенций, открыли для себя всю линейку проектов платформы и обменялись идеями на интерактивной сессии.

«Наша общая цель – развивать сообщество проактивных экспертов, на мнение которых сможет опираться регион в решении конкретных задач. У нас уже есть положительный опыт работы таких экспертных сообществ в ряде регионов. Это позволяет более эффективно вовлекать в орбиту проектов платформы «Россия – страна возможностей» самые разные целевые аудитории, обеспечивает более адресное информирование вузов, профильных организаций о возможностях самореализации или продвижения инициатив через участие в проектах президентской платформы», – пояснил старший координатор направления по взаимодействию с регионами АНО «Россия – страна возможностей» Руслан Шкута.

По итогам сессии была проведена презентация доработанного проекта принципов работы сообщества и сформирован план действий. Так, например, победители и активные участники проектов АНО «Россия – страна возможностей» могут выступать в качестве спикеров и экспертов на региональных мероприятиях, принимать участие в решении конкретных региональных кейсов, выступать наставниками по своему профилю, помогая в подготовке кадров для региона проводить просветительские мероприятия. Помимо этого, участники сообщества смогут делиться успешным опытом с представителями органов власти, а также оказывать профильную помощь в развитии родного региона, продвижении внутренних продуктов, развитии туризма. Регион, в свою очередь, может выступить в качестве акселератора в подготовке участников конкурсов.

Вторая половина дня запомнилась участникам встречей с демобилизованным военнослужащим специальной военной операции, участником Всероссийского проекта служения «Твой Герой» программы Роспатриот Анатолием Юшко. Он рассказал аудитории об опыте участия в специальной военной операции, а также о своем понимании патриотизма.

«Патриот – это тот, кто, в первую очередь, любит свою Родину. Родина – то место, где ты родился, вырос, и куда хочешь вернуться. Родина – это мать, а Отечество – отец. И я считаю, что Родина начинается с семьи», – поделился Анатолий Юшко.

После встречи и отдыха организаторы провели для Анатолия экскурсию по территории Фестивальной поляны, рассказали о площадках форума.

В рамках смены «Территория впечатлений» прошла практическая сессия, на которой опытом с участниками поделились заместитель директора АНО «Больше чем путешествие» Дмитрий Иванов, и генеральный директор туроператорской компании ООО «ТА Пермский центр отдыха и туризма», исполнительный директор Пермского регионального отделения РСТ Юлия Поротникова. Дмитрий Иванов рассказал о главных требованиях к межрегиональным туристическим маршрутам. К ним эксперт отнёс продолжительность маршрута, его «смысловые точки» и интерактивную составляющую для участников. Так, маршруты в рамках программы «В стиле «Больше, чем путешествие»» могут занимать от одного до четырёх дней. Для его составления участники должны выделить «смысловые точки»: места, которые носят общественно политическую ценность. Также необходимо разделить поездку на три составляющие: культурную, образовательную программы и часть соавторства, когда участники создают продукты своими руками или оказывают услуги. Юлия Поротникова объяснила, что в разработанный участниками маршрут войдут Пермский край, Кировская, Самарская, Оренбургская области, Республики Татарстан и Башкортостан. Участники смены в течении всего форума будут дорабатывать проект, а в финале презентуют его представителям регионального Министерства экономического развития.

Окружное мероприятие дня – Фестиваль начальной военной подготовки. Он позволил молодым людям получить начальные знания об обороне государства и адаптации к военной деятельности. Для участия в фестивале каждый регион ПФО представил команду из семи человек.

Также каждый участник «iВолги» мог принять участие в марафоне заданий от проекта «Другое Дело», который действует в рамках Федерального проекта «Развитие системы поддержки молодёжи («Молодёжь России»)» национального проекта «Образование». Участники выполняли тематические задания: придумывали креативные девизы, монтировали видеоролики, писали стихи. Марафон заданий будет работать до конца форума: по его итогам будут выбраны самые активные участники, которые получат дополнительные баллы от организаторов форума и проекта.

Стартовала акция «Открытка с форума». Участники и организаторы написали тёплые слова поддержки бойцам специальной военной операции и записали видеообращения. Их отправят в зону военных действий. Кроме того, участники форума приступили к съёмкам фильма-концерта, посвящённого участникам специальной военной операции. Этот проект станет одним из итогов образовательной смены «Единство поколений»: в его создании участвуют представители всех регионов Приволжского федерального округа.

Молодёжный форум Приволжского федерального округа «iВолга» входит в линейку мероприятий платформы Росмолодёжь.События. Организаторами форума выступают аппарат полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе, Правительство Самарской области и Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь).

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Фото: скриншот видео