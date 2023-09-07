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В Тольятти открылась вторая в регионе школа креативных индустрий

7 сентября 2023 20:56
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ШКИ – это образовательный центр для подростков от 11 до 17 лет. Под патронажем специалистов ребята будут развивать творческое мышление и осваивать перспективные профессии.

Открылась вторая в регионе школа креативных индустрий. В прошлом году проект стартовал в Кинеле, в этом ШКИ открылась на базе детской художественной школы имени Марка Шагала в Тольятти.

ШКИ – это образовательный центр для подростков от 11 до 17 лет. Под патронажем специалистов ребята будут развивать творческое мышление и осваивать перспективные профессии. Теперь у тольяттинских школьников есть возможность получить навыки и компетенции сразу по трём креативным направлениям (фото- и видеопроизводство, графический дизайн, 3D графика и анимация) и воплотить свои проекты на учебной производственной базе.

Подобные школы работают по всей России при поддержке федерального проекта «Придумано в России».
Ирина Калягина, министр культуры Самарской области поздравила коллег:

«Это новое направление в нашей работе. Я рада, что второй конкурс на создание Школы креативных индустрий выиграл Тольятти, потому что это город с огромными возможностями и творческими людьми, которые не боятся рисковать, не боятся пробовать новое.
Я поздравляю педагогический коллектив и учеников школы с началом учебного года! Желаю вам вдохновения, творчества, любви ваших учеников, понимания родителей, ну и конечно нашей школе креативных индустрий, идти вперед, дерзать и творить!».

 

Фото:   минкульт  СО

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