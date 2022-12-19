Всероссийский конкурс «Спутник» стал лауреатом «Премии Больших перемен»

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В минувшее воскресенье в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» состоялся первый съезд Российского движения детей и молодежи. Закон о создании этого движения подписан Президентом России Владимиром Путиным в июле 2022 года. Возраст участников движения — от шести до восемнадцати лет, его работа строится вокруг интересов детей и молодёжи и будет затрагивать как большие, так и малые города.

Обращаясь к участникам съезда, Владимир Путин пожелал им не бояться отстаивать свою правоту, но при этом уметь прислушиваться к конструктивной критике: «Мечтайте, творите, предлагайте собственные проекты, никому не подражайте, а придумывайте своё».

Самарскую область на съезде Российского движения детей и молодежи представил Самарский университет им. Королёва. Он вышел с проектом Всероссийского конкурса «Спутник» и был признан победителем в номинации «Больше, чем наука» ежегодного всероссийского конкурса «Премия Больших перемен». Также за победу в этой номинации боролись Московский планетарий и региональный школьный технопарк из Астрахани.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на встрече со школьниками в преддверии первого съезда нового Движения отметил, что в современном мире все более важно учитывать мнение детей и молодежи. Именно они зачастую высказывают свежие, нестандартные, интересные идеи и предложения. «Я очень рад, что такое взаимодействие со школьниками, общественными организациями выходит на новый уровень. Конечно, важный импульс этой работе придало решение Президента страны по созданию Российского движения детей и молодежи», — отметил он.

«Премия Больших перемен» занимается поиском возможностей, которые могут сделать жизнь молодежи ярче и формируют уникальную среду. В этом году на «Премию Больших перемен» поступило более 7000 заявок со всей страны. Так что заявка от университетского конкурса «Спутник» проделала длинный путь к победе: сначала вошла в топ-1000 проектов, затем к топ-200, и в финале отбора проект стал одним из 10-ти победителей премии.

«Мы очень рады, что среди таких больших проектов и инициатив жюри премии отметило именно проект из Самарской области. Всероссийскому конкурсу “Спутник” почти 7 лет, и главная его награда – участники, которые всё это время с нами: они становятся нашими амбассадорами и приходят в волонтёрскую команду конкурса. Получить признание от «Премии Больших перемен» – очень ценно», – отметил Сергей Горяинов, создатель конкурса «Спутник», руководитель управления формирования и сопровождения контингента Самарского университета им. Королёва.

У всероссийского конкурса «Спутник» большая история. Он проводится Самарским университетом им. Королёва с 2016 года, сейчас идёт седьмой сезон конкурса. За шесть предыдущих сезонов конкурсный отбор прошли 41500 участников, а 750 из них стали финалистами. Конкурс «Спутник» стал для школьников проводником в мир науки, дал им возможность влиться в сообщество активных ребят, для которых наука - любимое увлечение.

Фото: пресс-служба правительства СО