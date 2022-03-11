Всероссийская патриотическая акция железнодорожников «Своих не бросаем» прошла в Самаре

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Более 750 железнодорожников и студентов Самарского государственного университета путей сообщения выразили единодушную поддержку Президенту Российской Федерации, Российской армии и народу России в ходе всероссийской акции железнодорожников «Своих не бросаем».

Акция состоялась в крупнейшем в Поволжье музее железнодорожной техники. По телемосту была установлена связь с другими коллективами дорожных филиалов ОАО «РЖД» в 16 городах по всей стране.

В своем выступлении начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев отметил, что железнодорожники во все времена были надеждой и опорой государства в любых исторических обстоятельствах.

- Мы, сотрудники трудовых коллективов и ветераны предприятий Куйбышевской железной дороги, заявляем, что какие бы испытания ни выпали на нашу долю – мы всегда будем поддерживать нашу Родину, всегда будем с ней. Никакие санкции, никакие угрозы не смогут заставить нас, российских железнодорожников, поступиться славными вековыми традициями служения своей Отчизне! - заявил Вячеслав Дмитриев.

Также в акции приняли участие представители региональных органов власти, общероссийского народного фронта, общественной палаты РФ и всероссийской общественной организации «Молодая гвардия».

Днем ранее, 10 марта 2022 года коллективом Куйбышевской железной дороги и ветеранами единогласно было принято обращение о поддержке решений Президента Российской Федерации и действий Российской армии в рамках специальной операции на территории Донбасса и Украины, передает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД